Открыл своим ключом: в Харькове подросток залез в кабину машиниста метро

В Харькове подросток незаконно попал в хвостовую кабину машиниста электропоезда метро. Его задержали правоохранители.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Подробности инцидента
Событие произошло 21 декабря около 10:00 на станции метро "Майдан Конституции". Нарушителем оказался 16-летний житель Харькова, ученик колледжа, объяснивший, что проник в кабину из-за любопытства.
Далее по теме
Вместо этого, местный сайт Vgorode пишет, что подросток попал в кабину вагона метро, открыв ее своим ключом.
"В хвостовой кабине машиниста сработала сигнализация. Туда пытался проникнуть парень. Его задержали и передали полиции. Полиция объяснения у него берет. На график движения поездов происшествие не повлияло", – рассказал пресс-секретарь КП Харьковский метрополитен Алексей Битнер.
В харьковском метро парень пытался войти в кабину машиниста. Фото: t.me/hueviykharkov
Что угрожает хулигану
Сотрудники отдела полиции в метрополитене составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн) или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Раньше мы писали:
- В Сети распространяется видео, в котором диггеры показали ужасное состояние железнодорожного полотна в Киевском метрополитене.
- В Харькове на станции метро "Армейская" спасли кошку. На место вызвали полицейских, которые придумали, как безопасно достать животное из рельсов метро.