Открыл своим ключом: в Харькове подросток залез в кабину машиниста метро

Парень объяснил правоохранителям, что решил сделать это из любопытства

Полиция составила административный протокол на подростка. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове подросток незаконно попал в хвостовую кабину машиниста электропоезда метро. Его задержали правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

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Подробности инцидента

Событие произошло 21 декабря около 10:00 на станции метро "Майдан Конституции". Нарушителем оказался 16-летний житель Харькова, ученик колледжа, объяснивший, что проник в кабину из-за любопытства.

Вместо этого, местный сайт Vgorode пишет, что подросток попал в кабину вагона метро, открыв ее своим ключом.

"В хвостовой кабине машиниста сработала сигнализация. Туда пытался проникнуть парень. Его задержали и передали полиции. Полиция объяснения у него берет. На график движения поездов происшествие не повлияло", – рассказал пресс-секретарь КП Харьковский метрополитен Алексей Битнер.

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В харьковском метро парень пытался войти в кабину машиниста. Фото: t.me/hueviykharkov

Что угрожает хулигану

Сотрудники отдела полиции в метрополитене составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн) или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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