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Открыли огонь из гранатометов. Боевики снова стреляют на Донбассе

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
22 августа, 08:42
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Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди подразделений нет
На Донбассе продолжаются обстрелы. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе продолжаются обстрелы. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 21 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди подразделений нет.

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Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В направлении Водяного, что у Донецка, враг применял минометы 120-го калибра. Вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Новолуганского противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра 22 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.

Данные за прошлые сутки

  • 21 августа на Донбассене зафиксировали ни одного обстрела
  • За сутки выявили троих человек, которых проверяют на возможное участие в военных формированиях РФ и ее наемников.
  • Раскрыто 26 преступлений
  • Ситуация за пятницу-ночь на субботу кардинально изменилась по сравнению со всей текущей неделей. Четыре дня подряд украинские войска несли потери
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