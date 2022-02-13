Отмена авиарейсов в Украине. Кабмин назначил вечернее заседание

Кабинет министров рассмотрит предложения, как поддержать авиакомпании, чтобы рейсы в Украину и из Украины не отменяли

Кабмин сегодня решит, как страна будет поддерживать авиакомпании / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабинет министров назначил заседание на 20:00 13 февраля. Должны обсудить и принять проекты правительственных решений, разработанные Мининфраструктуры для помощи авиакомпаниям.

Об этом сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Реклама

Он уточнил, что проекты Мининфраструктуры помогут авиакомпаниям в отношениях со страховыми компаниями, которые отказались покрывать часть рисков из-за возможного вторжения РФ.

"Хотя речь идет о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании были уверены – в Украину можно летать и никаких проблем нет", – написал Тимошенко.

В Telegram-канале "Железный нардеп" уточнили, что Кабмин выделит 16,6 млрд грн Мининфраструктуры, которые будут гарантийным фондом для полётов в Украину. Этот фонд будет действовать с 14 февраля до момента ослабления внешней угрозы.

Реклама

Что писали о возможном закрытии неба?