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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Отмена Евросоюзом всех пошлин на украинские товары, электроэнергия в Молдову и другие важные события 4 июня

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4 июня, 06:07
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Украинские товары можно будет экспортировать в ЕС до 5 июня следующего года, "Энергоатом" планирует в июне поставить в Молдову 85,2 тыс. МВт-ч электроэнергии
Решение отменить все пошлины на украинские товары Совет ЕС принял еще 24 мая, а «Энергоатом» заключила контракт с Молдовой. Коллаж "Сегодня"
Решение отменить все пошлины на украинские товары Совет ЕС принял еще 24 мая, а «Энергоатом» заключила контракт с Молдовой. Коллаж "Сегодня"

Европейский Союз решил отменить на год пошлины на товары из Украины. Кроме того, компания "Энергоатом" заключила контракт на экспорт электроэнергии с молдавской государственной компанией Energocom. Поставки украинской электроэнергии в Молдову начнутся с 4 июня 2022 года.

В Украине сегодня – День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ

Сегодня, 4 июня, Украина впервые на государственном уровне чтит память детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Соответствующее постановление под № 5343 приняла Верховная Рада в Международный день защиты детей, 1 июня текущего года.

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Этот день является особенно важным для детей в Украине, учитывая ситуацию на востоке нашего государства.

Так, начиная с 2014 года, с начала нападения России на Украину на территории некоторых регионов, в частности Донецкой и Луганской областей, погибли более 240 детей, еще 56 пропали без вести. При этом, по данным различных источников, травмы и ранения получили от 167 до более 500 малолетних граждан Украины.

Евросоюз с 4 июня отменяет пошлины на все товары из Украины

Европейский Союз решил отменить на год пошлины на товары из Украины. Решение вступит в силу 4 июня.

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Соответствующее решение 3 июня было обнародовано в Официальном вестнике ЕС. Оно вступает в силу на следующий день после публикации.

ЕС до 5 июня 2023 года отменяет:

  • все пошлины в соответствии с углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли между Украиной и ЕС, которые еще не были либерализованы, в частности: товаров промышленности,
  • пошлины на которые должны постепенно исчезнуть до конца 2022 года, овощи и фрукты, а также товары сельского хозяйства;
  • антидемпинговые пошлины на товары украинского происхождения;
  • применение общих правил импорта в отношении товаров украинского происхождения.

Украина начинает поставлять электроэнергию в Молдову

Компания "Энергоатом" заключила контракт на экспорт электроэнергии с молдавской государственной компанией Energocom. Поставки украинской электроэнергии в Молдову начнутся с 4 июня 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Согласно договоренностям, "Энергоатом" планирует в июне поставить в Молдову 85,2 тыс. МВт-ч электроэнергии по цене 77 долларов за 1 МВт-час.

"В свою очередь, благодаря экспорту "Энергоатом" получит дополнительный источник для финансирования ПСО, по которому осуществляется поставка электроэнергии населению", – говорится в сообщении.

Энергопотребление Молдовы в значительной мере зависит от генерации на Молдавской ГРЭС, принадлежащей РФ.

"Украинский экспорт позволит стране диверсифицировать поставки электрической энергии и усилить ее энергетическую безопасность", – отметили в пресс-службе "Энергоатома".

С 4 июня в Киеве возобновит работу ДЖД

В эту субботу, 4 июня, Киевская детская железная дорога начинает 69-й сезон работы и возобновляет движение поездов. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

По информации Киевской детской железной дороги, в июне, июле и августе поезда будут ходить с четверга по воскресенье. А в сентябре и октябре – в выходные дни.

  • График работы:
  • Четверг, пятница – с 10:30 до 17:10
  • Суббота, воскресенье – с 10:30 до 18:50

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