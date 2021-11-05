Отмена призыва в армию: сколько раз обещали сделать службу в Украине необязательной

Подобные заявления звучали еще во время президентства Леонида Кучмы

В Украине много раз обещали отменить обязательный призыв в армию/Коллаж: Сегодня

В Украине в очередной раз прозвучало заявление о возможной отмене призыва в армию. На этот раз от нового министра обороны Алексея Резникова.

Что сказал Резников?

По словам министра обороны, он обсуждает возможность отмены обязательного призыва на срочную военную службу, чтобы в итоге в Украине была профессиональная армия.

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"Моя мечта, чтобы мы в итоге перешли к исключительно профессиональной армии. Это намного эффективнее. Но мы должны сделать службу привлекательной. И тогда у нас не будет стоять вопрос о призыве ребят-студентов", — заявил министр обороны Алексей Резников.

В Украине не впервые пытаются отменить призыв в армию.

Еще во времена Кучмы

Создание армии полностью на профессиональной основе – вопрос, затрагиваемый в Украине в течение уже двух десятков лет. Еще в начале 2000-х президент Леонид Кучма ставил задачу разработать планы поэтапного перехода на контрактную службу до 2015 года.

Виктор Ющенко тоже пытался

Будучи кандидатом в президенты, Виктор Ющенко внес пункт об отмене призыва на военную службу и обеспечения комплектования профессиональной армии по контракту, начиная с 2010 года, в свою предвыборную программу.

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Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко, будучи премьером, обещала отменить призыв с 1 января 2008 года. Обещала и не один раз.

Позиция бывшего министра обороны

В 2019 году тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк заявил о желании отменить военный призыв.

"Позиция государства и моя персональная цель – это отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной", — сказал Андрей Загороднюк

"Слуги народа" тоже об этом говорили

Украинский политик от партии "Слуга народа" Александр Корниенко в этом году тоже заявлял, что с 2023 года могут отменить военный призыв в связи с тем, что Рада одобрила закон О Национальном сопротивлении, который создает в стране систему территориальной обороны.

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В Украине продолжается осенний призыв

1 октября в Украине начался осенний призыв в ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Он будет проходить до 21 декабря.

На срочную военную службу призывают граждан мужского пола, которым уже исполнилось 18 лет или тех, кто не старше 27 лет, а также украинцев, которые не имеют отсрочки от призыва.

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