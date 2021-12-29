Отмененные рейсы и дистанционка: что натворила непогода в Украине (фото)

Вчера, 28 декабря, в Украине бушевала непогода. Из-за нее несколько населенных пунктов остались без тепла и света. Сегодня, 29 декабря, в стране еще остались последствия. Машины застревают в снегу, а также отменяются рейсы автобусов.
Читайте в нашем материале о подробной ситуации в областях Украины.
Полтавская область
В Полтавской области отменили около 20 рейсов. Все из-за непогоды. С центрального автовокзала в Полтаве не выехали автобусы по нескольким направлениям. Отменены рейсы в направлении:
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- Днепра,
- Глобиного,
- Каменского,
- Кривого Рога,
- Кобелякы.
Также спасатели доставали из снега 2 машины скорой помощи, 1 легковую и 14 грузовых автомобилей. Об этом сообщает ГСЧС Полтавской области. Всего во всех автомобилях было 22 человека.
Кировоградская область
В этой области на дистанционное обучение перевели школьников 3 общин. На рейсы из-за непогоды не выехали 7 автобусов, а из-за этого 210 детей остались дома.
Об это сообщила руководитель областного департамента образования Эльза Лещенко, пишет "Суспільне".
За данными спасателей, из снега на дороге они вытащили больше 70 машин.
Николаевская область
Как пишет местный сайт novosti-n, в Николаеве еще не везде есть электричество, которое пропало из-за непогоды. Повреждения на трансформаторных подстанциях "Сухой Фонтан" и "Матвеевка". Часть потребителей остаются без света в этих микрорайонах.
Одесская область
Спасатели достали карету скорой помощи из снежного заноса. Также они помогли водителям из некоторых общин, которые также не могли выехать самостоятельно.
Закарпатская область
Сегодня, 29 декабря, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский облачно ограниченная видимость до 50 м. Ветер юго-западный 5-6 м/с.
Температура воздуха опустилась до -5 градусов.
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