Отменят ли масочный режим в этом году: что сказали в Минздраве

Главный санврач страны Игорь Кузин считает, что общая рекомендация ношения масок точно останется

Обязательства использовать маску в запертых помещениях могут отменить, но не скоро / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в этом году пока еще не планируют отменять масочный режим. В условиях скопления людей маски хорошо защищают от вирусных инфекций.

Об этом сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Фокусу.

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На вопрос о том, какая вероятность того, что в конце этого года в стране отменят масочный режим, Кузин ответил, что этого не будет.

"Мне кажется, что этого не произойдет", – сказал санврач.

Если речь пойдет об эндемичности COVID-19, то обязательства использовать маску в закрытых помещениях могут отменить.

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"Но посмотрим, например, на страны Азии, где (еще до пандемии) носили маски в метро или другом транспорте. В условиях скопления людей они хорошо защищают от вирусных инфекций", – сказал Кузин.

Поэтому Кузин считает, что такая общая рекомендация останется, хотя уже без какой-либо административной ответственности за ее неисполнение.

Отменят ли COVID-сертификаты в Украине

В Украине слишком рано начинают отменять карантинные ограничения. Локдаун был бы более эффективным в борьбе с коронавирусом. Об этом рассказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

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По словам Бережнова, в Великобритании уже отменяют маски и сертификаты вакцинации, но в Украине еще рано принимать такое решение.

"Мне трудно оценить решение британского премьера, потому что я не владею информацией об эпидемической ситуации в Великобритании. Но если смотреть на то, как развивается ситуация с коронавирусом в мире, то полностью снимать ограничения, с моей точки зрения, еще рано. Сейчас по миру идет новая волна заболеваемости", – сказал Бережнов.

Чтобы снимать ограничения, нужно четко понимать, как развивается эпидемический процесс.

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