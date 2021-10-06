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"Отмыли" более 600 млн грн: появились новые подробности "дела Труханова"

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
6 октября, 16:07
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Труханову вручили подозрение. Фото: коллаж "Сегодня"
Труханову вручили подозрение. Фото: коллаж "Сегодня"

Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ сообщили о подозрении мэру Одессы и еще трем чиновникам Одесского городского совета, которые незаконно завладели более 600 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

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Детали происшествия

6 октября о подозрении сообщено городскому голове Одессы и еще трем чиновникам Одесского горсовета в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, которая незаконно завладела активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовала незаконно полученные доходы.

Следствие установило причастность к схеме 16 человек, 10 из них являются участниками преступной организации, остальные – соучастники совершения других преступлений.

В чем обвиняют чиновников?

Участники преступной организации в сговоре разработали механизм незаконного завладения активами – средствами местного бюджета и землей территориальной громады Одессы (далее – ОТГ) для ее дальнейшей передачи под застройку.

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В результате за период с 2016 по 2019 года ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн.

Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. На данный момент следственные действия продолжаются.

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