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"Отмывали" деньги: СБУ изъяла более 800 кг серебра у преступной группы (фото, видео)

28 апреля, 12:56

Денис Беспалов Денис Беспалов

Служба безопасности Украины разоблачила преступников, которые занимались легализацией финансов

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалюта.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ провела обыски

СБУ провела обыски / Фото: СБУ

По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции на более чем 240 млн грн, 65 млн из которых – связаны с отмыванием средств. Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок "Л/ДНР".

СБУ провела обыски Видео: СБУ
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"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюта в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых "Л/ДНР", - говорится в сообщении.

СБУ провела обыски

СБУ провела обыски / Фото: СБУ

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Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:

  • более 43 млн грн;
  • более 800 кг серебра в банковских слитках;
  • компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны;
  • документы, подтверждающие проведение сделок.
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СБУ провела обыски

СБУ провела обыски / Фото: СБУ

Одновременно Госфинмониторинг остановил расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила двух дельцов, которые помогали майнить, а после воровали криптовалюту у своих клиентов.

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