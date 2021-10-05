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Отобрали камеры во время интервью: подробности нападения на журналистов в Киеве

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
5 октября, 10:06
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Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия для досудебного расследования
В Киеве напали на журналистов и отобрали технику. Фото: коллаж "Сегодня".
В Киеве напали на журналистов и отобрали технику. Фото: коллаж "Сегодня".

В Киеве на журналистов "Схем" напали в государственном Укрэксимбанке во время записи интервью. Полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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Детали нападения

Журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Затем ему не понравился один из вопросов, и он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".

По словам журналистов, сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали две камеры и карты с записью.

Кроме этого, журналистам запрещали снимать все на телефон, а также попросили покинуть помещение. Спустя час "Схемам" вернули технику, но интервью и видео нападения были удалены.

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В Киеве напали на журналистов. Фото: "Схемы".
В Киеве напали на журналистов. Фото: "Схемы".

Что говорят в полиции

По факту препятствования профессиональной деятельности журналистов правоохранители начали уголовное производство. Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия для досудебного расследования.

Отмечается, что полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

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В Киеве напали на журналиста и оператора. Фото: "Схемы".
В Киеве напали на журналиста и оператора. Фото: "Схемы".

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