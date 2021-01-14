Отогреть детей любовью: как работает детский дом семейного типа в Днепре

Когда дома семь детских улыбок, тогда каждый день – праздник. Именно столько ребят в детдоме семейного типа Соболевых в Днепре. Зимними вечерами их согревает тепло и любовь мамы-воспитательницы Светланы.

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Как меняется дети, когда обретают настоящую семью – рассказывают Виктория Чистюхина, Инга Лучкина и Евгений Шпак.

Здесь всегда каждый делает свое дело. Но отдыхают обязательно вместе. Именно такие моменты объединяют всех в детском доме семейного типа Соболевых.

Больше 10 лет в этой семье много детей с разными судьбами. Рита попала сюда два года назад, когда потеряла родных.

Сейчас Рите – 15 лет. Она жила с матерью и бабушкой. Мама болела туберкулезом и когда девочке было 9 лет – она умерла. Впоследствии не стало и бабушки. Несколько месяцев девочка провела в детском доме. Перед первой встречей с новой семьей волновалась.

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Когда зашла в дом – здесь была толпа ребятишек, все бегали, общались, играли. Так она со всеми и познакомилась. Сейчас Рита, как и все в семье, развивает свои таланты – занимается акробатикой. Для мамы-воспитательницы Светланы Соболевой смотреть на спокойных и улыбающихся детей – большое счастье. Ведь судьбы у таких, как они, нелегкие.

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Светлана вспоминает, что некоторые ребята ночевали в коробках прямо в парках. Именно после такой страшной картины она решила взять под опеку двух девочек. Затем создала детский дом семейного типа, о чем ни разу не пожалела.

В семье ребята раскрываются и становятся совсем другими. Они отогреваются, когда чувствуют проявленную к ним любовь, рассказывает мама-воспитательница.

И все эти годы с семьей Соболевых бок о бок – Фонд Рината Ахметова. Сначала помощь в возведении дома, а впоследствии тренинги для родителей и постоянное внимание на праздники. Эти подарки – большая радость для детей.

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Такие мгновения вызывают улыбки, ведь акция "Ринат Ахметов – детям" – это добрая традиция, которая началась благодаря неравнодушию самого известного благотворителя Украины. Акция уже 20 лет дарит детям веру в чудо.

Светлана Соболева говорит:

"Пусть Фонд еще помогает многим и многим детям. Дает им надежду, чтобы в нашей стране, в нашем обществе вообще исчезло такое понятие, как сиротство".

Видео: Сегодня

Этой зимой участниками акции от Фонда стали более 100 тысяч ребят.

Также напомним, что за последние шесть лет поздравления от Рината Ахметова получили 700 тысяч мальчиков и девочек.

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