Отогреть детей любовью: как работает детский дом семейного типа в Днепре

Когда дома семь детских улыбок, тогда каждый день – праздник. Именно столько ребят в детдоме семейного типа Соболевых в Днепре. Зимними вечерами их согревает тепло и любовь мамы-воспитательницы Светланы.
Как меняется дети, когда обретают настоящую семью – рассказывают Виктория Чистюхина, Инга Лучкина и Евгений Шпак.
Здесь всегда каждый делает свое дело. Но отдыхают обязательно вместе. Именно такие моменты объединяют всех в детском доме семейного типа Соболевых.
Больше 10 лет в этой семье много детей с разными судьбами. Рита попала сюда два года назад, когда потеряла родных.
Сейчас Рите – 15 лет. Она жила с матерью и бабушкой. Мама болела туберкулезом и когда девочке было 9 лет – она умерла. Впоследствии не стало и бабушки. Несколько месяцев девочка провела в детском доме. Перед первой встречей с новой семьей волновалась.
Когда зашла в дом – здесь была толпа ребятишек, все бегали, общались, играли. Так она со всеми и познакомилась. Сейчас Рита, как и все в семье, развивает свои таланты – занимается акробатикой. Для мамы-воспитательницы Светланы Соболевой смотреть на спокойных и улыбающихся детей – большое счастье. Ведь судьбы у таких, как они, нелегкие.
Читайте также: Родительской любви хватит на всех: как живет семья, где восемь приемных детей
Светлана вспоминает, что некоторые ребята ночевали в коробках прямо в парках. Именно после такой страшной картины она решила взять под опеку двух девочек. Затем создала детский дом семейного типа, о чем ни разу не пожалела.
В семье ребята раскрываются и становятся совсем другими. Они отогреваются, когда чувствуют проявленную к ним любовь, рассказывает мама-воспитательница.
И все эти годы с семьей Соболевых бок о бок – Фонд Рината Ахметова. Сначала помощь в возведении дома, а впоследствии тренинги для родителей и постоянное внимание на праздники. Эти подарки – большая радость для детей.
Такие мгновения вызывают улыбки, ведь акция "Ринат Ахметов – детям" – это добрая традиция, которая началась благодаря неравнодушию самого известного благотворителя Украины. Акция уже 20 лет дарит детям веру в чудо.
Светлана Соболева говорит:
"Пусть Фонд еще помогает многим и многим детям. Дает им надежду, чтобы в нашей стране, в нашем обществе вообще исчезло такое понятие, как сиротство".
Этой зимой участниками акции от Фонда стали более 100 тысяч ребят.
Также напомним, что за последние шесть лет поздравления от Рината Ахметова получили 700 тысяч мальчиков и девочек.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк