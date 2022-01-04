Отомстили. В Запорожской области родственники умершего 2-летнего ребенка избили врачей

В Запорожской областной детской больнице родственники умершего 2-летнего мальчика напали на врачей. Они избили медбратьев, дежурного врача, врача-кардиолога и лифтершу.
Об этом сообщает Укринформ.
Подробности инцидента
Около 10 друзей и родственников родителей погибшего ребенка разбили стекло, выбили замок и ворвались в реанимационное отделение. Они избили двух медбратьев, пытавшихся их удерживать, и дежурного врача. На следующий день избили лифтера и врача-кардиолога.
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События происходили в больнице 30 и 31 декабря.
Работа больницы была парализована
Работа реанимации, в которой, кроме умершего мальчика, находились еще четверо больных детей, была остановлена. Однако медики убеждают, что не оставили детей без присмотра.
Всего в медучреждении на лечении находилось 270 детей. По словам врачей, работа больницы на 12 часов была парализована.
"Все боялись выйти из своих кабинетов. Дежурный врач и лифтер сейчас на больничном. Остальные пострадавшие получили легкие телесные повреждения и работают", – рассказал главный врач.
Почему умер 2-летний мальчик
Родители обвиняют врачей в смерти ребенка. Однако врачи говорят, что причина будет установлена только после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
У ребенка были сердечно-сосудистые заболевания, и в течение года мальчик около десятка раз проходил курс лечения в областной больнице.
Делом занялась полиция
Правоохранители открыли уголовное производство по заявлению родителей – по признакам ч. 2 ст. 140 (Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного) Уголовного кодекса Украины.
Отреагировали в полиции и на заявление медиков, начав производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством) УКУ.
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