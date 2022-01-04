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Отомстили. В Запорожской области родственники умершего 2-летнего ребенка избили врачей

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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4 января, 17:55
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Двое медиков на больничном, а полиция открыла уголовное производство
В то же время полиция расследует служебную халатность со стороны медиков.
В то же время полиция расследует служебную халатность со стороны медиков. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожской областной детской больнице родственники умершего 2-летнего мальчика напали на врачей. Они избили медбратьев, дежурного врача, врача-кардиолога и лифтершу.

Об этом сообщает Укринформ.

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Подробности инцидента

Около 10 друзей и родственников родителей погибшего ребенка разбили стекло, выбили замок и ворвались в реанимационное отделение. Они избили двух медбратьев, пытавшихся их удерживать, и дежурного врача. На следующий день избили лифтера и врача-кардиолога.

События происходили в больнице 30 и 31 декабря.

Работа больницы была парализована

Работа реанимации, в которой, кроме умершего мальчика, находились еще четверо больных детей, была остановлена. Однако медики убеждают, что не оставили детей без присмотра.

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Всего в медучреждении на лечении находилось 270 детей. По словам врачей, работа больницы на 12 часов была парализована.

"Все боялись выйти из своих кабинетов. Дежурный врач и лифтер сейчас на больничном. Остальные пострадавшие получили легкие телесные повреждения и работают", – рассказал главный врач.

Почему умер 2-летний мальчик

Родители обвиняют врачей в смерти ребенка. Однако врачи говорят, что причина будет установлена только после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

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У ребенка были сердечно-сосудистые заболевания, и в течение года мальчик около десятка раз проходил курс лечения в областной больнице.

Делом занялась полиция

Правоохранители открыли уголовное производство по заявлению родителей – по признакам ч. 2 ст. 140 (Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного) Уголовного кодекса Украины.

Отреагировали в полиции и на заявление медиков, начав производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством) УКУ.

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