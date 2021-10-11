Отопительный сезон стартовал в Тернополе: кто первый получит тепло

В Тернополе стартовал отопительный сезон. Тепло сначала начали подавать в детсады, школы и больницы.
Об этом сообщает горсовет Тернополя.
"По данным Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни будет наблюдаться снижение среднесуточной температуры воздуха. Учитывая это, отопительный сезон с 10 октября начнется для учреждений дошкольного образования, школ и лечебных учреждений Тернополя", – говорится в сообщении.
Когда тепло пустят в дома?
В дома Тернополя тепло начнет поступать тогда, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составит +8 градусов или ниже.
Всего в городе работает 41 котельная, которая обслуживает 844 многоквартирных домов. Все котельные готовы к работе в новом отопительном сезоне.
Отопительный сезон в Украине
В Украине 7 октября уже стартовал отопительный сезон. Первыми начали обогревать школы, садики и больницы в Киеве .
"Теплоснабжающие предприятия Киева начали подавать тепло в больницы, детские сады и школы. Учитывая погодные условия, мы уже через считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.
11 октября отопительный сезон стартовал в Луцке. Сначала тепло получат медицинские учреждения и учебные заведения.
Какой будет погода в Украине в октябре?
Во второй половине месяца заморозки на территории страны станут обычным явлением. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.
Средняя месячная температура в октябре будет 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.
Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.
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