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Отправят ли в отставку министров Тарана и Уруского? В "Слуге народа" прокомментировали слухи

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
1 сентября, 16:00
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Марьяна Безуглая допускает, что осенью возможны кадровые изменения в Кабмине
Марьяна Безуглая: отставка Тарана и Уруского возможна. Фото: коллаж "Сегодня"
Марьяна Безуглая: отставка Тарана и Уруского возможна. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая допускает, что осенью возможны отставки министра обороны и вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, которые в настоящее время занимают Андрей Таран и Олег Уруский. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" в среду, 1 сентября.

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"По Лазебной я не могу вам прокомментировать. Что касается Тарана и Уруского, такой вариант есть, что, возможно, осенью будут изменения", – сказала депутат.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в ближайшие несколько месяцев Рада может отправить в отставку трех министров: министра обороны Андрея Тарана, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра социальной политики Марину Лазебную.

По данным СМИ, кадровыми изменениями займутся после возвращения президента Украины Владимира Зеленского из США.

Напомним, 21 июля Кабмин уволил трех ключевых заместителей министра обороны Андрея Тарана. Ходили слухи, что после 15 сентября уйдет с должности и он сам. Сайт "Сегодня" выяснял, кто еще из госслужащих может отправиться в отставку и в чем они провинились.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля парламент поддержал отставку Авакова, а 16 июля назначил Монастырского новым главой МВД.

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