"Отпраздновали". Во Львове в новогоднюю ночь хозяин жестоко убил квартиранта

Мужчины во время празднования Нового года начали ссору, которая закончившейся фатально

Во Львове произошло убийство в новогоднюю ночь. / Фото: Коллаж: Сегодня

В новогоднюю ночь во Львове в квартире дома, расположенного на улице Лемика, во время празднования возник конфликт. В результате владелец квартиры жестоко убил квартиранта.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Реклама

Как произошла трагедия

1 января около двух часов ночи в полицию позвонил доктор скорой помощи и сообщил о теле 50-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти, обнаруженное в квартире одного из домов на улице Лемика. По словам медиков, причиной смерти стала колото-резаная рана в области сердца.

На место приехали полицейские, установившие обстоятельства произошедшего. Так, во время празднования Нового года между 39-летним владельцем жилья и жителем Черкасской области, который снимал у него жилье, возник конфликт, в ходе которого хозяин ударил квартиранта ножом в грудь, от чего тот умер.

Какое наказание получит злоумышленник

Реклама

Злоумышленник был задержан в новогоднюю ночь. Фото: Полиция Львовской области

Правоохранители задержали мужчину, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Досудебное расследование продолжается.

Реклама

Раньше мы писали: