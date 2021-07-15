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Отпугивают людей – "испорченные" вакцины Pfizer в Харькове назвали фейком

15 июля 2021 21:26

Игорь Серов , Богдан Приходько

Информация была обнародована после того, как в Сеть попало видео, на котором зафиксировано нарушение

Вакцина Pfizer. фото: коллаж "Сегодня"

Вакцина Pfizer. фото: коллаж "Сегодня"

Информация о вакцинах Comirnaty/Pfizer, которые, якобы, перевозились при недопустимо высокой температуре, в результате чего были испорчены 9360 доз препарата, предназначавшихся для вакцинирования жителей Харьковской области, является фейком. Об этом "Сегодня" сообщила директор ГП "Укрмедпостач" Оксана Маринчук.

"Видео, которое опубликовали некоторые Telegram-каналы, базируется на показателях датчиков. У нас есть документы , подтверждающие, что температурный датчик показал некорректную погрешность. "Укрмедпостач" совершает двойной температурный контроль. Кроме того, в одной машине в Харьков направлялись 4 короба с одинаковыми датчиками. Остальные коробки были приняты, потому как показали реальную температуру. А один датчик вышел из строя и он же попал на видео. Почему не были показаны остальные датчики, которые показывали верную температуру – об этом можно только догадываться", – говорит нам Маринчук.

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Руководитель "Укрмедпостача" подчеркнула, что сотрудники предприятия, готовившие вакцину для отправки, сделали максимум для того, чтобы учреждения охраны здоровья получили качественную и безопасную вакцину.

"Я и мои коллеги тоже вакцинируемся, поэтому понимаем с чем мы работаем. По факту температура была такой, какая необходима, а такие фейки, которые были опубликованы – это лишь отпугивает людей от вакцинации", – заявила Маринчук.

Напомним, департамент здравоохранения Харьковской областной госадминистрации зафиксировал, что при транспортировке двух контейнеров с вакциной Pfizer для Харьковской области была нарушена холодовая цепь, поэтому препарат теперь непригоден для использования. Информация была обнародована после того, как в Сеть попало видео, на котором зафиксировано нарушение.

Как отметила директор коммунального предприятия "Областной аптечный склад" Ирина Шигун, температура препарата может повыситься при вскрытии ящика с вакцинами.

"8.1, возможно, и допустимая температура. Но в нашей ситуации, мы ее зафиксировали. Она выше, чем 8. Мы отдали Pfizer поставщику, для того, чтоб они определились дальше, что делать с этой серией", – сказала она.

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На Харьковщине, говорят в обл-администрации, такой случай произошел впервые. Сразу на замену подозрительной партии из столицы отправили новую. Темпы вакцинации инцидент не повлиял.

"Сразу была поставлена ​​заместительная доза, через 2-3 дня было уже предоставлены новые дозы – те же цифры. Насколько я владею информацией, такие случаи случались и в Германии, и в любом месте. Я не могу сказать, что мы исключение из этого. На каком этапе контейнера перегрелись – выясняет специальная комиссия. К тому же в Минздраве не исключают, что термометр показывал ложные данные", – рассказал директор департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов.

Напомним, в центрах массовой вакцинации будут использовать антиковидную вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech, поставки которой ожидаются в ближайшее время.

Мы также писали, что Министерство здравоохранения инициировало расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, что делать категорически запрещено.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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