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Отпуск – на яхте в Хорватии. Как отдыхает Порошенко (фото, видео)

28 июля 2021 19:19

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На снимках видно, что политик проводит время вместе с супругой Мариной

Порошенко с супругой отдыхает в Хорватии. Коллаж: "Сегодня"

Порошенко с супругой отдыхает в Хорватии. Коллаж: "Сегодня"

Пятый президент Украины (2014-2019) и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко отдыхает на яхте в Хорватии.

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Видео и фото с их совместного отдыха обнародовал Telegram-канал "Карточный офис".

В "Европейской солидарности" пока не комментируют отпуск лидера партии.

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Ранее в РФ в прямом эфире программы на телеканале "Россия-1" ведущая и пропагандистка Кремля Ольга Скабеева рассказала, что Петр Порошенко навестил "головорезов" из 72-й бригады в Авдеевке. На этот раз пятый президент Украины привез солдатам видеооборудование и абрикосы.

Также недавно Порошенко поприветствовал решение КСУ о признании конституционным закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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