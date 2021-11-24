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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Отработка ядерного удара по РФ и пик смертности от COVID-19 — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
24 ноября, 06:00
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ВВС США во время учений отработали вариант применения ядерного оружия против России, а пик смертности COVID-19 уже прошел
ВВС США якобы отработали ядерный удар по территории России, а в Украине смертность от COVID-19 пошла на спад/Коллаж: Сегодня
ВВС США якобы отработали ядерный удар по территории России, а в Украине смертность от COVID-19 пошла на спад/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Евросоюз ударил санкциями по сообщникам мигрантов: кому "попадет"

Евросоюз введет санкции против любых физических лиц и организаций, которые содействуют перевозке мигрантов из ближневосточных стран к границам Европейского Союза.

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Ес начал применять жесткие меры к мигрантам
Ес начал применять жесткие меры к мигрантам / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепропетровской области правоохранители "крышевали" наркогруппировку

В Днепропетровской области внутренняя безопасность Нацполиции и ГБР разоблачили наркосиндикат под "прикрытием" бывших и действующих полицейских. Преступная организация изготавливала и распространяла наркотики на территории Днепропетровской области.

В состав наркогруппировки входило четырнадцать человек/Коллаж: Сегодня
В состав наркогруппировки входило четырнадцать человек/Коллаж: Сегодня

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ВВС США отработали ядерный удар по территории России

Американские бомбардировщики в ходе учений отработали вариант применения ядерного оружия против России. Кроме того, активность американских военных у границ РФ усилилась.

ВВС США якобы отработали ядерный удар по территории России
ВВС США якобы отработали ядерный удар по территории России / Фото: Коллаж: Сегодня

Пик смертности от COVID-19 был пройден еще в первой половине ноября — НАН Украины

Национальная академия наук Украины заявила, что пик смертности от коронавируса в нашей стране уже пройден. Ученые считают, что пик прошел 8-12 ноября.

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Последние две недели эпидемия спадала по всем показателям/Коллаж: Сегодня
Последние две недели эпидемия спадала по всем показателям/Коллаж: Сегодня

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