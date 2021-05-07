Россия вернула в Украину политзаключенного Чирния. Кто это такой?

Алексей Чирний отбыл полный срок, к которому был незаконно приговорен российским судом по множеству статей к семи годам колонии строгого режима

Алексей Чирний. Фото: скриншот "Сегодня"

Российские тюремщики освободили из колонии строгого режима украинского политзаключенного Алексея Чирния, который отбыл семь лет незаконного лишения свободы.

Реклама

Об этом 7 мая сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

После освобождения из колонии №15 в городе Батайске в Ростовской области его под наблюдением вооруженной охраны этапировали к российско-украинской границе для принудительной депортации из РФ.

При этом пообщаться с родителями, которые специально приехали встретить Чирния из временно оккупированного Крыма, политзаключенному не дали.

На данный момент он уже пересек российско-украинскую границу и прибыл в украинский пункт пропуска "Меловое" в Луганской области.

Реклама

На этом фоне Денисова выразила благодарность украинским консулам за слаженную работу по сопровождению Чирния в Украину.

Кто такой Алексей Чирний?

Крымчанин Алексей Чирний был задержан российскими силовиками в мае 2014 года после оккупации Крыма. Среди прочего его обвинили в попытке подорвать памятник Ленину в Симферополе – якобы по указанию бывшего "узника Кремля" Олега Сенцова, однако это опровергается материалами дела.

В тренде Главы МИД стран Бенилюкса в Киеве и решение Fitch по Беларуси – анонсы СЕГОДНЯ

Несмотря на то, что он полностью признал вину, заключил сделку со следствием и дал неправдивые показания против других фигурантов "дела Сенцова" российский суд приговорил Чирния к семи годам колонии строгого режима за теракт и подготовку к нему, участие в террористической группировке и попытку незаконной покупки боеприпасов.

Адвокат Чирния утверждал, что его подзащитный признал вину и оговорил Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева и Александра Кольченко под пытками.

Всех четырех мужчин правозащитники считают политическими заключенными. Сенцов, Афанасьев и Кольченко вернулись в Украину в 2016-2019 годах.

Реклама

Напомним, в марте из России отпустили другого украинского политзаключенного Глеба Шаблия, который отбыл четыре года колонии по недоказанному обвинению "в подготовке диверсий и шпионаже".

А в декабре прошлого года в РФ освободили политзаключенного и военнослужащего ВСУ Александра Шумкова.