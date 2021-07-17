Отставка Авакова, визит Зеленского в Германию и статья Путина об Украине – политические итоги недели

Аваков, Зеленский и Путин. Коллаж: "Сегодня"

Арсена Авакова уволили с должности министра МВД, а президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию с рабочим визитом.

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Сайт "Сегодня" собрал главные политические события уходящей недели.

В Украине сменили министра МВД

После того, как министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке, Верховная Рада уволила его с должности министра. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. Его на заседании Верховная Рада и назначила новым главой МВД.

Главные цели Монастырского на посту министра внутренних дел:

борьба с организованной преступностью, "ворами в законе";

развитие патрульной полиции – патрульные продолжат привлекать к ответственности за нарушения судей, прокуроров и депутатов;

обеспечение безопасности на улицах – увеличение количества камер видеонаблюдения;

реализация проекта "Офицер общины" – построение отношений между полицейскими, общиной и местной властью;

усиление безопасности на дорогах – развитие системы автоматической видеофиксации нарушений ПДД, внедрение современных технологий контроля;

борьба с перегруженными фурами, которые уничтожают дороги;

цифровизация всех сфер деятельности МВД;

превентивная работа для недопущения насилия в семьях.

Закон об уголовной ответственности за ложь в декларациях

Теперь за умышленную неподачу декларации грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишение свободы сроком на один год. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

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За внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию размер штрафа устанавливается от 3 тыс. до 4 тыс. (по действующей редакции – от 2,5 тыс. до 3 тыс.) необлагаемых минимумов доходов, а также предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет. Человек, который совершает такое уголовное преступление, не сможет быть освобожден от ответственности.

Визит Зеленского в Германию

Первую встречу Владимир Зеленский провел с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, главой Христианско-демократического союза Армином Лашетом, который, согласно прогнозам политологов, станет новым канцлером Германии после ухода с этого поста Ангелы Меркель.

Собеседники уделили вопросу "Северного потока – 2". Президент Украины подчеркнул, что ввод в эксплуатацию газопровода несет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС.

Также Зеленский встретился в Берлине с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Лидеры стран обсудили реформы в Украине, в частности в сферах судопроизводства и борьбы с коррупцией, а также ситуацию в связи с пандемии коронавируса и вакцинацией от COVID-19.

Статья Путина

Кремль опубликовал статью авторства президента РФ Владимира Путина, где он вспомнил всю совместную историю России и Украины. Главный ее нарратив – "русские всегда спасали украинцев от внешних врагов, вернули захваченные земли и заботились о братьях младших". А закончил кремлевский автор тем, что Украина отдалилась от "братского народа" и попала под внешнее управление Запада.

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В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский похвалил Путина, что он опубликовал статью об Украине на украинском языке, только напомнил ему – Украина и РФ не братские народы.

Заседание СНБО

На последнем заседании СНБО, которое состоялось в пятницу, 16 июля, ввели санкции против 15 физических и 53 юридических лиц. Также секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, какие еще вопросы обсудили на СНБО:

Тайный вопрос, который касался ситуации на границах Украины.

Вопрос с иностранным гражданством.

Вопрос полезных ископаемых для экономики и боеготовности.

Вопрос персональных санкций.

Вопрос допуска в 2021 году войск иностранных государств.

Вопрос проекта системы мониторинга олигархов.

Также на СНБО подняли вопрос пандемии COVID-19 и борьбы с новыми штаммами коронавируса. Данилов отметил, что 33% украинцев уже имеют иммунитет от коронавируса, но расслабляться еще рано и необходимо ускорить вакцинацию населения.

Встреча Зеленского и Байдена

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом может состояться в конце июля или в начале августа.

Как рассказал советник главы государства Сергей Никифоров, смещение встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом никак не связано со сменой руководства НАК "Нафтогаз".

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Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд обсудили предстоящий визит Зеленского в США.