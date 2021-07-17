Отставка Авакова, визит Зеленского в Германию и статья Путина об Украине – политические итоги недели

Аваков, Зеленский и Путин. Коллаж: "Сегодня"
Арсена Авакова уволили с должности министра МВД, а президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию с рабочим визитом.
Сайт "Сегодня" собрал главные политические события уходящей недели.
В Украине сменили министра МВД
После того, как министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке, Верховная Рада уволила его с должности министра. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. Его на заседании Верховная Рада и назначила новым главой МВД.
Главные цели Монастырского на посту министра внутренних дел:
- борьба с организованной преступностью, "ворами в законе";
- развитие патрульной полиции – патрульные продолжат привлекать к ответственности за нарушения судей, прокуроров и депутатов;
- обеспечение безопасности на улицах – увеличение количества камер видеонаблюдения;
- реализация проекта "Офицер общины" – построение отношений между полицейскими, общиной и местной властью;
- усиление безопасности на дорогах – развитие системы автоматической видеофиксации нарушений ПДД, внедрение современных технологий контроля;
- борьба с перегруженными фурами, которые уничтожают дороги;
- цифровизация всех сфер деятельности МВД;
- превентивная работа для недопущения насилия в семьях.
Закон об уголовной ответственности за ложь в декларациях
Теперь за умышленную неподачу декларации грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишение свободы сроком на один год. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.
За внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию размер штрафа устанавливается от 3 тыс. до 4 тыс. (по действующей редакции – от 2,5 тыс. до 3 тыс.) необлагаемых минимумов доходов, а также предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет. Человек, который совершает такое уголовное преступление, не сможет быть освобожден от ответственности.
Визит Зеленского в Германию
Первую встречу Владимир Зеленский провел с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, главой Христианско-демократического союза Армином Лашетом, который, согласно прогнозам политологов, станет новым канцлером Германии после ухода с этого поста Ангелы Меркель.
Собеседники уделили вопросу "Северного потока – 2". Президент Украины подчеркнул, что ввод в эксплуатацию газопровода несет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС.
Также Зеленский встретился в Берлине с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Лидеры стран обсудили реформы в Украине, в частности в сферах судопроизводства и борьбы с коррупцией, а также ситуацию в связи с пандемии коронавируса и вакцинацией от COVID-19.
Статья Путина
Кремль опубликовал статью авторства президента РФ Владимира Путина, где он вспомнил всю совместную историю России и Украины. Главный ее нарратив – "русские всегда спасали украинцев от внешних врагов, вернули захваченные земли и заботились о братьях младших". А закончил кремлевский автор тем, что Украина отдалилась от "братского народа" и попала под внешнее управление Запада.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский похвалил Путина, что он опубликовал статью об Украине на украинском языке, только напомнил ему – Украина и РФ не братские народы.
Заседание СНБО
На последнем заседании СНБО, которое состоялось в пятницу, 16 июля, ввели санкции против 15 физических и 53 юридических лиц. Также секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, какие еще вопросы обсудили на СНБО:
- Тайный вопрос, который касался ситуации на границах Украины.
- Вопрос с иностранным гражданством.
- Вопрос полезных ископаемых для экономики и боеготовности.
- Вопрос персональных санкций.
- Вопрос допуска в 2021 году войск иностранных государств.
- Вопрос проекта системы мониторинга олигархов.
Также на СНБО подняли вопрос пандемии COVID-19 и борьбы с новыми штаммами коронавируса. Данилов отметил, что 33% украинцев уже имеют иммунитет от коронавируса, но расслабляться еще рано и необходимо ускорить вакцинацию населения.
Встреча Зеленского и Байдена
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом может состояться в конце июля или в начале августа.
Как рассказал советник главы государства Сергей Никифоров, смещение встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом никак не связано со сменой руководства НАК "Нафтогаз".
Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд обсудили предстоящий визит Зеленского в США.