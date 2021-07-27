Отставка главнокомандующего ВСУ, украинский рекорд на Олимпиаде и крестный ход в Киеве – главные новости СЕГОДНЯ

О чем нужно знать украинцам 27 июля – подборка главных новостей вторника

Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 27 июля, президент Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, украинец установил рекорд на Олимпиаде в Токио, а в Киеве прошел крестный ход.

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"Сегодня" собрали главные новости дня.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак уходит в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Новым главнокомандующим Зеленский назначил Валерия Залужного – командующего оперативного командования "Север". Хомчак займет должность первого заместителя секретаря СНБО – он заменит на ней Михаила Коваля.

Реклама Вместо Руслана Хомчака Зеленский назначил Валерия Залужного. Коллаж: "Сегодня"

Украинец Романчук установил рекорд на Олимпиаде в Токио

Украинский пловец Михаил Романчук стал победителем предварительного заплыва на 800 метров вольным стилем на Олимпиаде-2020 в Токио. Спортсмен при этом установил новый олимпийский рекорд и рекорд Украины.

Романчук и еще один украинец Сергей Фролов принимали участие в четвертом заплыве из пяти. Михаил стал победителем заплыва, преодолев дистанцию за 7:41.28, а Сергей стал четвертым, отстав от лидера на 6.39.

Михаил Романчук установил Олимпийский рекорд / Фото: Getty Images

350 тысяч участников и пробки – в Киеве прошел крестный ход

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В столице в день Крещения Киевской Руси верующие провели крестный ход. По подсчетам Украинской православной церкви на мероприятие собрались более 350 тысяч верующих.

Ход прошел без провокаций. Нескольким людям понадобилась помощь медиков из-за высокой температуры на улице.

Тысячи людей прибыли в Киев на крестный ход. Коллаж "Сегодня"

Нардепу Брагару отменили протокол за "пьяное вождение"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар официально оправдан – протокол о его задержании в якобы нетрезвом состоянии за рулем отменен. Причиной для такого решения стал результат экспертизы, показавший отсутствие алкоголя и наркотических веществ в крови депутата.

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По данному факту правоохранители завершили внутреннее расследование. По итогам служебной проверки, полицейские уже понесли наказание за свои действия в отношении народного депутата (нарушили инструкцию и не включили во время остановки нагрудные камеры).

Полицейских наказали за остановку Брагара. Коллаж "Сегодня"

Чистка кадров в СБУ – зачем Зеленский провел массовые увольнения в спецслужбе

Президент Владимир Зеленский уволил трех заместителей главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, начальника одного департамента и главу СБУ в Черновицкой области. Сайт "Сегодня" выяснил, чем провинились силовики и почему в спецслужбе началась большая чистка кадров.

Президент недоволен темпами борьбы с контрабандой. Фото: коллаж "Сегодня"

Отметим, еще 23 июля в Офисе президента Украины опровергали слухи об увольнении генерала-майора Баранецкого.

Мы также писали, что Зеленский назначил нового детского омбудсмена вместо Николая Кулебы.

Все подробности в спецтеме Верняев не поедет на Олимпиаду - допинг