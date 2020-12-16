Українська
$ 27,76
33,69
  1. Последние новости Украины

Оттепель охватила почти всю Украину: синоптик уточнила прогноз на четверг

16 декабря, 14:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Синоптик предупредила водителей о плохой видимости на дорогах из-за туманов

Пока в Японии снежный апокалипсис, в Украине ожидается несвойственная для декабря плюсовая температура. Также завтра никаких осадков, дороги будут уже не такими скользкими, но видимость ухудшат туманы.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Оттепель охватила практически всю Украину. То есть, температура воздуха колеблется и будет кружить вокруг нуля", – написала она.

17 декабря на юге и западе 1-5 градусов тепла, в восточных областях небольшие "минусы" – 0-3 градуса мороза.

"Интересно, что сейчас температура воздуха будет примерно одинаковой в течение суток – и ночью, и днем", – отметила Диденко.

В тренде
Зимние каникулы по-новому: Минобразования "освежило" рекомендации школам
Реклама

Осадков серьезных не предвидится, разве что какая-то морось и туман.

В Киеве завтра без осадков, но туман. Температура воздуха ночью 0-1 градуса мороза, днем ​​0-2 тепла.

"Такая погода с повышенным атмосферным давлением, облачностью и без осадков будет доминировать до конца недели", – добавила синоптик.

Как сообщали новости "Сегодня", в четверг, 10 декабря, в Киеве пошел ледяной дождь. Сначала было мокро, а потом все дороги заледенели и превратились в каток. В травмпунктах был аншлаг, киевляне спасались песком. Смотрите видео последствий непогоды в Киеве.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Антициклон прикроет Украину от снега и ледяных дождей: прогноз на среду
Антициклон прикроет Украину от снега и ледяных дождей: прогноз на средуУкраина
Зимние каникулы по-новому: Минобразования
Зимние каникулы по-новому: Минобразования "освежило" рекомендации школамУкраина
Зеленский приедет в Раду: стала известна причина
Зеленский приедет в Раду: стала известна причинаПолитика
Зеленский собирается в
Зеленский собирается в "отпуск": раскрыты планы президента на Новый годПолитика
О налоговых изменениях в 2021 году и ценах на электроэнергию – интервью с главой налогового комитета ВР Данилом Гетманцевым
О налоговых изменениях в 2021 году и ценах на электроэнергию – интервью с главой налогового комитета ВР Данилом ГетманцевымЭкономика
"Нам всем сухари сушить?": реакция сети на обвинение Черновол в убийствеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять