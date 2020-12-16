Оттепель охватила почти всю Украину: синоптик уточнила прогноз на четверг

Синоптик предупредила водителей о плохой видимости на дорогах из-за туманов

Пока в Японии снежный апокалипсис, в Украине ожидается несвойственная для декабря плюсовая температура. Также завтра никаких осадков, дороги будут уже не такими скользкими, но видимость ухудшат туманы.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Оттепель охватила практически всю Украину. То есть, температура воздуха колеблется и будет кружить вокруг нуля", – написала она.

17 декабря на юге и западе 1-5 градусов тепла, в восточных областях небольшие "минусы" – 0-3 градуса мороза.

"Интересно, что сейчас температура воздуха будет примерно одинаковой в течение суток – и ночью, и днем", – отметила Диденко.

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Осадков серьезных не предвидится, разве что какая-то морось и туман.

В Киеве завтра без осадков, но туман. Температура воздуха ночью 0-1 градуса мороза, днем ​​0-2 тепла.

"Такая погода с повышенным атмосферным давлением, облачностью и без осадков будет доминировать до конца недели", – добавила синоптик.

Как сообщали новости "Сегодня", в четверг, 10 декабря, в Киеве пошел ледяной дождь. Сначала было мокро, а потом все дороги заледенели и превратились в каток. В травмпунктах был аншлаг, киевляне спасались песком. Смотрите видео последствий непогоды в Киеве.

Видео: Сегодня

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