Оттепель охватила почти всю Украину: синоптик уточнила прогноз на четверг

Пока в Японии снежный апокалипсис, в Украине ожидается несвойственная для декабря плюсовая температура. Также завтра никаких осадков, дороги будут уже не такими скользкими, но видимость ухудшат туманы.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
"Оттепель охватила практически всю Украину. То есть, температура воздуха колеблется и будет кружить вокруг нуля", – написала она.
17 декабря на юге и западе 1-5 градусов тепла, в восточных областях небольшие "минусы" – 0-3 градуса мороза.
"Интересно, что сейчас температура воздуха будет примерно одинаковой в течение суток – и ночью, и днем", – отметила Диденко.
Осадков серьезных не предвидится, разве что какая-то морось и туман.
В Киеве завтра без осадков, но туман. Температура воздуха ночью 0-1 градуса мороза, днем 0-2 тепла.
"Такая погода с повышенным атмосферным давлением, облачностью и без осадков будет доминировать до конца недели", – добавила синоптик.
Как сообщали новости "Сегодня", в четверг, 10 декабря, в Киеве пошел ледяной дождь. Сначала было мокро, а потом все дороги заледенели и превратились в каток. В травмпунктах был аншлаг, киевляне спасались песком. Смотрите видео последствий непогоды в Киеве.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк