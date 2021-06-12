"Отвалите!". Гордон жестко отреагировал на критику формы сборной Украины россиянами

Журналист посоветовал сборной России носить на футболках "портрет Путина или задницу Соловьева" – что еще сказал Гордон

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что Украина имеет право прославлять своих героев на футболках национальной сборной по футболу.

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Об этом он сказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24".

Комментируя недовольство России из-за формы украинских футболистов, Гордон подчеркнул:

"Начинают привязываться к тому, что "Слава Украине – Героям слава!", что это "нацики". Но это замечательные слова – мы славим свою страну и славим ее героев. А героев у нас много. Поэтому пусть не лезут со своим уставом в чужой монастырь. Мы хотим так писать на футболках – и мы будем писать так. Мы хотим свою карту публиковать полностью – и мы будем ее публиковать. Не нравится – не ешьте. Мы не вмешиваемся в российскую и любую другую форму. Публикуйте хоть портрет Путина или задницу Соловьева на своих футболках – нам от этого ни холодно, ни жарко. Но когда мы пишем – отвалите", – сказал он.

Гордон отметил, что был готов попросить сборную даже под угрозой технического поражения выходить в футболках с надписью "Героям слава!".

"Засчитали бы техническое поражение – это было бы техническое поражение. Но это была бы грандиозная победа Украины не только в футболе, а победа нашей страны над российской агрессией, над Путиным, Кремлем и всеми теми, кто за газпромовские бабки следует в фарватере их агрессивной политики", – сказал он.

Напомним, 10 июня УЕФА потребовал убрать "Героям слава" с формы сборной Украины для Евро-2020 и оставить "Слава Украине!". Организация также объяснила, почему вдруг "Героям слава!" на форме сборной Украины оказалось вне закона.

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Тем временем в сети показали новую форму сборной "путинской России", в которую должны бы ли бы быть одеты российские футболисты на стартующем сегодня чемпионате Европы. Если бы Россия тоже обновила дизайн формы своей сборной, то на ней бы могли "красоваться" упоминания о войне в Украине и Грузии.

Все подробности в спецтеме Скандал с новой формой сборной Украины