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Ответ на "Крымскую платформу"? Россия возобновила уголовное дело за перекрытую воду в Крым

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
24 августа, 22:02
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Следственный комитет России возобновил дело против "неустановленных лиц" за прекращение подачи воды в Крым
Дамба, которая не пропускает воду в оккупированный Крым / Коллаж "Сегодня"
Дамба, которая не пропускает воду в оккупированный Крым / Коллаж "Сегодня"

Следственный комитет России возобновил уголовное дело против "неустановленных лиц" за прекращение подачи воды в Крым в 2017 году. Уголовное дело возбуждено по ст. 358 УК РФ (экоцид).

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Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

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"Установлено, что после вхождения Республики Крым в состав РФ неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией... решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала", – сказано в сообщении.

Уточняется, что российским следствием устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица.

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История вопроса

Напомним, что днем ранее в Киеве прошел саммит по деоккупации Крымского полуострова, на котором 46 стран подписали декларацию, где взяли на себя обязательства, способствовать возвращению Крыма под контроль Украины.

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