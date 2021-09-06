Ожидание локдауна, смерть Жана-Поля Бельмондо и Рош ха-Шана – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Украинцы сопереживают по поводу смерти любимого актера и возмущаются отговорками хулигана, облившего Порошенко зеленкой

У хасидов - Рош ха-Шана, в киноиндустрии - траур по великому Жан-Полю Бельмондо / Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые обсуждаемые новости понедельника, 6 сентября.

Локдаун надвигается

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В первую очередь украинцы, пережившие уже два локдауна, очень внимательно отслеживают информацию о его повторении. Вот и новость о том, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин анонсировал внедрение в ближайшее время желтой зоны карантина в стране, взбудоражила пользователей соцсетей.

"За полтора года коронавируса у медиков должен выработаться иммунитет на коронавирус. А медперсонал всё болеет, болеет и тем более, вдобавок вакцинированные", – написала, например, Тоня Романова.

"А откуда правительство знало в июне, что карантин будет в сентябре? Чья задумка?", – задается вопросом Наталья Шевченко.

С Новым годом!

Торжества в Умани в самом разгаре / Фото Игоря Серова, "Сегодня"

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Сегодня в Умани Черкасской области десятки тысяч хасидов начали отмечать приход 5782 года – стартовал праздник Рош ха-Шана. За последние несколько дней было 22 вызова полиции, после которых были составлены админпротоколы. Одни хасиды жарили барана на балконе, вторые устроили стрельбу.

В этой теме украинцы разделились на тех:

кто считает, что можно неплохо заработать на паломниках;

кто не против, чтобы могилу основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава, перевезли;

кто уверен, что после хасидов вся Умань переболеет коронавирусом.

"Скоро в Умани будет красная зона и будут всех пугать большой смертностью", – написала Галина Лоик.

Смерть кумира

Наверное никого не оставила равнодушным смерть легендарного французского актера Жана-Поля Бельмондо. Знаменитый французский актер умер сегодня в возрасте 88 лет.

Жан-Поль Бельмондо прославился в 1960 году, сыграв в фильме "На последнем дыхании" культового режиссера Жана-Люка Годара / Фото Reurers

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"Ушёл легендарный актёр. Очень жаль", – написала, например, Нелли Кокоулина.

Обокрали нардепа

А вот народный депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Гайду не дождался от пользователей соцсетей сочувствия, хотя и стал жертвой наглых воров. Неизвестный вытащил из кармана нардепа кошелек, когда он делал покупки на Киевском рынке в Одессе.

"Не зевай, Гайду, на то и ярмарка!", – посоветовал Леонид Лисовский.

"Мало, надо было побольше обокрасть", – считает Люба Гультяева.

Зеленкой по президенту

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По-прежнему актуальны новости вокруг хулиганской выходки 24 августа, когда возле входа в метро "Крещатик" в пятого президента Украины Петра Порошенко полетел пузырек с зеленкой. Сегодня свою версию событий озвучил житель Черниговской области Илья Пустовгар, ныне – фигурант соответствующего криминального производства.

"Позорный поступок! Бумеранг не замедлил!", – считает Надежда Специальная.

"Какой интеллект, такой и поступок. Неважно, президент это был или другой кто-то", – написала Галина Калюжная.