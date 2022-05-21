Ожидаются грозы и сильный ветер. Погода в Украине на 21 мая

В большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение

Синоптики предупредили об опасной погоде. Коллаж "Сегодня"

На субботу, 21 мая в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

В северо-западных и северо-восточных областях ночью пройдут небольшие дожди. Днем во всех областях, кроме южных, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Днем в северных и западных областях возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

На западе Украины небо будет облачным. Синоптики предупреждают о грозах и порывах ветра до 15 – 24 метров в секунду. Воздух прогреется до +23...+25 градусов. В части регионов Востока также будет много осадков. Столбики термометров покажут +18...+20 градусов.

И только на Юге небо в течение дня будет ясным и безоблачным, +25…+27 градусов.

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В Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Днем пройдет сильный дождь, который к вечеру должен утихнуть.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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