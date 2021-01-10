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Cнег и гололед: какой будет погода в Украине 10 января

10 января, 07:27

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

В Киеве будет облачно, без существенных осадков

Сегодня в Украине прогнозируется переменная облачность, кратковременный снег ожидается в северных областях и в отдельных районах Харьковской области, а также на западе.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Воскресенье в Украине пройдет без значительных осадков. В южных областях страны может пройти дождь, в некоторых городах к нему добавится мокрый снег.

На западе страны облачно, без существенных осадков. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -1...+2 °С.

В северных областях тоже облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -2...+1 °С.

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На востоке страны без осадков. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -1...+2 °С. На юге страны ночью прогнозируется −4…−1 °С, днем воздух прогреется до +1…+4 °С. В Киеве облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Ранее 9 января в нескольких областях Украины прогнозировался дождь и мокрый снег.

Напомним, погода в начале июня-2021 будет теплой, в первой декаде начнутся частые дожди, сопровождаемые жарой. Об этом самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

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