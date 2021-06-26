Ожоги и судороги: в Ровенской области молния поразила мужчину

Непогода наделала беды в Украине, более 800 населенных пунктов остались без света

Из-за непогоды в Украине пострадали люди. В частности, двое пострадавших в Ровенской области, передает корреспондент "Сегодня".

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39-летний мужчина из села Сморжов Ровенского района получил удар молнией во время непогоды. Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи. Пострадавший перекрывал крышу дома, когда налетела буря, и его поразил разряд стихии.

Медики, прибывшие на вызов, обнаружили мужчину в заторможенном состоянии, с покраснением на левом плече, на спине и глазу. Также имел судороги. Пострадавшего доставили в больницу в пгт. Клевань. Предварительно у него диагностировали электротравму, ожоги I – II степеней в участках левого плеча, спины и левого глаза.

В то же время во время бури пострадала 62-летняя женщина из села Тучин этого же района. В непогоду вышла из дома и на нее упала часть крыши и трубы. Потерпевшая медикам жаловалась только на боль в ногах. У травмированной диагностировали закрытый перелом правого бедра и левой голени. Женщину госпитализировали в Гощанскую больницу.

Как сообщает ГСЧС, без света остались 811 населенных пунктов в 9 областях. На Львовщине из-за падения дерева был травмирован однин человек, госпитализация не понадобилась. Подтоплено 11 жилых домов, приусадебные участки, парковки, повреждены крыши.

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Последствия непогоды во Львове. Фото PAVLO PALAMARCHUK/REUTERS

Как сообщалось, более десятка поездов застряли в пути из-за непогоды. Больше всего задержался поезд Ужгород-Запорожье.