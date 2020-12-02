Пациент не должен платить. Степанов объяснил бюджет в 300 млрд на медицину

На медицину в 2021 году необходимо выделить почти 300 миллиардов гривен, в которых, среди прочего, заложено лечение пациентов, чтобы люди не платили за лекарства, и повышение зарплат для медиков. Об этом рассказал во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, Минздрав разработал расчеты для финансирования медицину на 2021 год.

"Там нет роскоши, там нет излишком. Там есть минимальная потребность, которая нам необходимо на финансирование медицины, для того, чтобы выживать. Чтобы, если с человеком что-то случится, он ехал в больницу и не думал, хватит ли денег", – сказал Степанов.

Так, Минздрав просит из госбюджета выделить на медицину в 2021 году 296 миллиардов гривен.

"Каждая гривня посчитана … Эта сума рассчитана на каждое конкретное заболевание. Например, инсульт – это заболевание на первом месте в Украине по количеству смертей. Мы рассчитали, сколько стоит вылечить человека – от 22 до 118 тыс. грн. Там учтено все для лечения человека. Мы хотим, чтобы человек ничего не покупал … Все это мы заложили в бюджете (медицины) на следующий год. Кроме того – это зарплата наших врачей", – подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщали новости "Сегодня", Степанов рассказывал, какой хочет сделать зарплату врачей в 2021 году. Он обратится к депутатам с просьбой поддержать запросы Минздрава при голосовании за госбюджет.

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