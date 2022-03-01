Пациенты с онкологией могут получить помощь после эвакуации: куда обратиться

Получить помощь можно без направления, ее должны оказывать бесплатно

Онкобольные смогут получить помощь в условиях войны. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пациенты с онкологией, переехавшие в другие регионы страны из-за боевых действий, могут получить необходимую им медицинскую помощь в других медицинских учреждениях страны.

Об этом сообщили в Facebook Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Реклама

Обратиться можно без направления. Помощь должны предоставлять бесплатно.

Куда можно обратиться за помощью

Ниже собрана актуальная информация о работе онкологических центров западного региона Украины и контактных телефонах для записи на прием.

Львовский онкологический региональный лечебно диагностический центр

Реклама

Консультативная поликлиника работает в обычном режиме.

Отделения химиотерапии и радиологическое отделение работают с усиленной нагрузкой.

Плановые хирургические операции временно приостановлены. Проводятся только ургентные.

Телефоны для справки: +38 032 295 70 75 +38 032 295 37 77

Запись на прием +38 032 295 70 70

Адрес: Львов, ул.Я. Гашека, 2а.

Тернопольский областной онкологический диспансер

Работает в штатном режиме. Пациенты с онкологией могут получить необходимую медицинскую помощь – химиотерапию, радиологическое лечение, хирургические операции.

Телефон: +38 (0352) 26-84-08

Адрес: Тернополь, ул. Романа Купчинского, 8

Буковинский клинический онкологический центр

Работает в штатном режиме. Пациенты с онкологией могут получить всю необходимую медицинскую помощь – химиотерапию, радиологическое лечение, хирургические операции.

Чтобы записаться на прием, звонить по телефону +3 0372 547 650

Адрес: Черновцы, ул. Героев Майдана, 242

Закарпатский противоопухолевый центр

Реклама

Работает в обычном режиме – пациенты получают химиотреапевтическое и радиологическое лечение, хирургические операции.

Телефон: +3 (0312) 63-90-24

Адрес: Ужгород, ул. Бродлаковича, 2

Прикарпатский клинический онкологический центр Ивано-Франковского областного совета

Пациенты получают химиотреапевтическое и радиологическое лечение.

Плановые операции пока не проводятся.

Телефоны колцентра: 099 302 95 89, 067 566 42 63

Адрес: Ивано-Франковск, ул. Медицинская, 17

Хмельницкий областной противоопухолевый центр

Медучреждение проводит плановые консультации, химиотерапию и радиотерапию.

Чтобы уточнить детали по приему обращаться по телефонам: +3 (0382) 65-82-85, 096 065-82-85

Адрес: Хмельницкий, ул. Пилотская, 1

Волынский областной медицинский центр онкологии

По состоянию на 28 февраля есть возможность принимать пациентов из других регионов.

Пациенты получают химиотреапевтическое и радиологическое лечение.

Плановые хирургические операции временно приостановлены. Проводятся только ургентные.

Наличие лекарств следует уточнять по телефону или на сайте медучреждения https://vood.com.ua/contacts

Телефон для справок +38 (0332) 26-07-79

Адрес: Луцк, ул. Тимирязева, 1

Ровенский областной противоопухолевый центр

Пациенты получают химиотерапевтическое и радиологическое лечение, а также амбулаторные консультации и диагностику.

Проводятся только срочные операции.

Детали уточнять по телефонам колцентра: +3 (0362) 63-45-82, 096-122-33-22, 067-560-18-76

Адрес: Ровно, ул. Александра Олеся, 12.

Раньше мы писали: