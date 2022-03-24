Пахан обломал зубы: Сакварелидзе объяснил ядерный шантаж Путина

Бывший заместитель генерального прокурора Украины уверяет, что против главы РФ ополчился весь Запад

Давид Сакварелидзе уверен, что ядерной катастрофы не будет / Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин шантажирует ядерным оружием из-за того, что после вторжения в Украину на него ополчился весь Запад. В лице управленческих людей глава РФ на сегодняшний день выглядит слабо.

Об этом рассказал бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе в интервью Наташе Влащенко на телеканале Украина 24.

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"Это такой гигантский Пахан, который планировал за 24 или 48 часов раздавить Украину, но обломал зубы. Ему нужно поднять ставки в лице какой-то части российского электората, общества, чиновников. Он воюет не только с Украиной. Против него ополчился весь Запад. Он воюет с Западом, поэтому он внес в дискус этот шантаж ядерного оружия. Будет звучать глупо, если ты собирался за 48 часов закончить войну с Украиной, то в кого ты собираешься стрелять, если ты не можешь даже с Украиной справиться", – говорит Давид Сакварелидзе.

Бывший заместитель генерального прокурора Украины уверен, что ядерной катастрофы не будет.

"Даже если Путин отдаст приказ, то я не думаю, что там в высшем офицерском составе найдется столько сумасшедших, которые эту кнопку нажмут. Скорее всего, что его и застрелят там. Они понимают, что там живут их дети, их жены, и не думаю, что из-за одного параноика они на это согласятся", – добавил Давид Сакварелидзе.

Когда Украина может отпраздновать победу над РФ

Алексей Арестович заявил, что Украина может отпраздновать победу над российскими оккупантами уже в конце апреля или в начале мая.

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"Конец апреля – начало мая. Я думаю, что это будет такая промежуточная победа, когда мы поймем, что мы их бьем и они ломаются", – сказал Арестович.

Он добавил: возможно, боевые действия не прекратятся, но при этом всем будет понятно, что это конец военным потугам оккупанта.

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