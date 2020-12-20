Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 году

Конец года – это не только период подведения итогов. Но еще и время надежд на то, что каждый следующий год сложится счастливее и удачнее предыдущего. Все издания публикуют астрологические прогнозы на год, и "Сегодня" – не исключение, ведь в новогодние праздники так хочется немного чуда. Но сегодня мы решили пойти другим путем и проверить, насколько такие прогнозы сбываются – или не сбываются вообще. Итак, что обещали звездочеты Украине и миру в уходящем году и что из этого осуществилось.

Не сбылось

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В России ограничат пользование Интернетом. Год назад Влад Росс посоветовал в 2020 году "готовиться к "закручиванию гаек". Потому, например, Россия может распрощаться с интернетом в этому году, повторив в этом плане судьбу Китая или КНДР". До конца года остается еще полторы недели, но пока что в российском сегменте Сети пишут, что хотят. Другой вопрос, что за это можно поплатиться тюрьмой.

Глобальная катастрофа уничтожит целый континент. Тот же Влад Росс пригрозил всему миру глобальной катастрофой в 2020 году, "вплоть до извержения очень мощного вулкана или падения на Землю метеорита либо астероида. И эта катастрофа будет способна на долгое время уничтожить экологию и жизнь целого континента". И хотя Влад Росс ждал падения метеорита в феврале, у астролога в запасе остается еще полторы недели.

Экономический рост весной и летом."Соединение Юпитера и Плутона продлится с марта по июль. Такое сочетание планет даст большой рост экономики, что будет наблюдаться и в Украине. Потому в эти месяцы стоит ожидать роста объемов инвестиций в Украину", – пообещал астролог.

Не сложилось: на фоне эпидемии COVID-19 случился коронакризис, заставивший всех затянуть пояса потуже, а особенно украинцев. С инвестициями тоже неудобно получилось – даже получение очередного транша, как мы помним, долгое время оставалось под вопросом.

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Смена власти и возрождение промышленного производства."Смена власти повлечет за собой серьезные изменения в экономике, – предрекала год назад известная российская телеведущая и астролог Василиса Володина. – Возможно, впервые за долгие годы политики заговорят о возрождении фабрик и заводов. Однако такое решение власти примут из-за прекращения внешнего финансирования".

Как мы видим, смены власти в стране не случилось. К огромному сожалению, возрождения промышленного производства – тоже.

Эпидемия COVID-19 закончится в сентябре,не угадал украинский астролог Александр Образцов.

Досрочные парламентские выборы в Украине. Влад Росс назвал вполне вероятным проведение "досрочных парламентских выборов", но тоже не угадал, как мы видим.

Сбылось

Высокая смертность."Если год високосный, то будет много смертей. К сожалению, в 2020 году будет именно так", – предупреждал Влад Росс год назад.

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Увы, но его мрачное предсказание сбылось, и к привычным уже факторам высокой смертности наподобие голода и войн добавилась эпидемия COVID-19.

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Улучшение ситуации на Донбассе станет главным событием в Украине, прогнозировал Влад Росс. Как мы помним, режим прекращения огня действует на востоке с 27 июля, и хотя хрупкое перемирие периодически нарушается боевиками, потери украинской стороны в самом деле существенно снизились.

Любопытно, что окончание войны на Донбассе в 2020 году прогнозировал и "живой классик" астрологии Павел Глоба, по чьим книгам учились трактовать знамения планет не одно поколение звездочетов. Правда, его прогнозу место, скорее, в следующем разделе.

Санкции Европы и США против России сохранятся. В этом вопросе, как говорится, и к гадалке не ходи. Другое дело, что Росс допускает снятие санкций в 2021-м. Ну что же, поживем – увидим.

Украинцы разочаруются во власти. Такой прогноз на текущий год дал консультант по китайской астрологии Ба Цзы Давид Векуа.

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"В рамках государства можно сказать, что экономическая и финансовая сторона для Украины будет самой острой проблемой 2020 года. Народ будет все больше разочаровываться во власти из-за ее действий в сфере национальной идентичности и наследия, а также из-за финансовых претензий по реализации бюджета", – прогнозировал господин консультант.

И не ошибся! Впрочем, китайская астрология здесь ни при чем: испытывать разочарование в каждой новой власти – это такой украинский национальный вид спорта.

Сбылось частично

Уличные столкновения с полицией в Китае, России, Северной Корее."В этот период государства будут очень жестко обращаться со своими гражданами, будет процветать насилие, поскольку те, кто находятся у руля, будут всеми силами держаться за свою власть. Особенно это касается таких монопольных режимов, как в Китае, России, Северной Корее", – предупредил Влад Росс.

Насчет уличных протестов и полицейского насилия астролог угадал, но из указанных им стран протесты прокатились только по Хабаровскому краю, где люди вышли на улицы после ареста губернатора Сергея Фургала. Но зато остальной мир – от Америки и до Беларуси – весь год митинговал от всей души и прекращать, похоже, не собирается.

Введение чрезвычайного положения в Украине."В конце марта или в начале следующего месяца, скорее всего, будет введено чрезвычайное положение", – такой прогноз в самом начале 2020 года дал астролог Александр Образцов.

Напомним, что 12 марта в Украине был введен карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Своего рода тоже режим чрезвычайного положения.

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