Пальчевский удивил журналистов забывчивостью в фактах своей биографии: видео

Также бизнесмен не смог вспомнить, что он говорил об отношениях Украины и России

Бизнесмен и кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский, который недавно зарегистрировал политическую силу, во время одного из интервью удивил журналистов своей забывчивостью.

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Так, на просьбу прокомментировать заявления, что он якобы является агентом российских спецслужб, Пальчевский заявил, что "никогда не был в спецслужбах, тем более российских".

"Служил я в Советской армии, как украинский мальчик, куда я был призван... По "афганскому приказу" я попал в армию", - рассказал он в интервью ВВС.

Вместе с тем Пальчевский забыл упомянуть, что окончил Военный институт Министерства обороны СССР в Москве. В советские времена этот военный вуз считался элитным учебным заведением с высоким конкурсом, который готовил переводчиков, юристов и специалистов спецпропаганды.

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Пальчевский также забыл упомянуть, что проходил офицерскую службу на территории СРСР (нынешняя Российская Федерация) и за рубежом – в Лаосе. После службы он баллотировался в Государственную думу РФ.

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Кроме того, Пальчевский не смог вспомнить некоторые свои заявления об отношениях Украины и России.

Например, в марте 2019 года в эфире пропагандистской передачи журналистки Скабеевой на телеканале "Россия-1" Пальчевский заявил: "Чем больше и грубее вы будете ругать Украину, тем дальше мы будет от нашего счастливого дня воссоединения".

Однако в разговоре с журналистами, которые напомнили об этих словах, Пальчевский так и не смог вспомнить, что тогда говорил.

"Это цитата? Найдите еще раз. А что, если это не так? Вам стыдно не будет?" – таков был его ответ.

Фрагмент из интервью Пальчевского ВВС

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Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заподозрила клинику Eurolab Пальчевского в том, что она скрывала положительные результаты тестов на коронавирус. В рамках открытого уголовного производства СБУ провела обыски в этом частном медицинском учреждении.

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