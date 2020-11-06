Памяти Михаила Жванецкого. 30 цитат о самом главном

Умер легендарный писатель-сатирик Михаил Жванецкий, который в первую очередь прославился своими миниатюрами. Он ушел на 87-ом году жизни.

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Высказывания знаменитого автора – иногда, казалось бы, чересчур едкие – объединяет одно. В них каждый может узнать себя. Порою, мы употребляем афоризмы, даже не догадываясь, что их автором является именно Михаил Михайлович.

Сайт "Сегодня" собрал 30 цитат о самом главном для Жванецкого: любви, женщинах, самой жизни и его родной Одессе.

О жизни

Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья.

Почему "уйди" мы кричим, а "приди" – шепчем? Когда надо бы наоборот.

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Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.

Настоящее одиночество — когда вы всю ночь говорите сами с собой и вас не понимают.

Наша свобода напоминает светофор, у которого горят три огня сразу.

Что наша жизнь: не привыкнешь — подохнешь, не подохнешь — привыкнешь.

Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная… крышка.

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Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений.

Концов счастливых не бывает. Если счастливый, это не конец.

Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и не было!

О женщинах

Плохое в характере женщины – от красоты.

Женщину легче поменять, чем понять.

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Женщина, если она твоя, – не уйдет. Если уходит – значит, не твоя.

Лучшие женщины смотрят вам прямо в глаза, что бы вы с ними ни делали.

Почему среди незнакомых женщин так много красивых?

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И то, что они целуют вас, ничего не значит; и то, что они выходят за вас, ничего не значит.

Никогда не женись на женщине, с которой можно жить. Женись на той, без которой жить нельзя.

Мысли и женщины вместе не приходят.

Гляжу на Вас и думаю: как благотворно влияет на женщину маленькая рюмочка моей крови.

Мужчина – это совокупность свойств. Женщина – это совокупность черт.

О любви

Любовь – это когда пишешь пальцем слова на теле любимой и она читает.

Не можешь любить – сиди дружи!

Что такое общение – то, что остаётся от дружбы и любви.

Мужчина, который говорит "я люблю женщин", он рассказывает нам о себе. А мужчина, который говорит "я люблю женщину", рассказывает нам о ней.

Беда в том, что мы женимся либо на худших из лучших, либо на лучших из худших.

Об Одессе

В Одессе непрерывно острят, но это не юмор, это такое состояние от жары и крикливости

У нас в Одессе быстро поднятое не считается упавшим.

Одесситка, у которой руки заняты ребенком, ничего не может рассказать.

Художники из Одессы уезжают. Ее надо заканчивать, как школу.

Из Одессы можно выезжать, можно уехать навсегда, но сюда нельзя не вернуться.

Напомним, ранее коллега артиста, директор московского отделения Всемирного клуба одесситов Сусанна Альперина рассказала сайту "Сегодня", что Жванецкий скончался не от коронавируса.

Также читайте о реакции звезд на печальное известие о смерти одесского автора.

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