Пандемия COVID-19 продолжается: число зараженных превысило 100 млн

Более двух миллионов человек умерли от осложнений

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 млн человек. От осложнений, вызванных COVID-19, умерло уже более двух миллионов человек.

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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

К вечеру 26 января в мире был зафиксирован:

100 032 461 случай заражения COVID-19;

2 149 385 смертей от коронавируса.

ТОП-5 стран по количеству инфицированных:

США – 25 335 606;

Индия – 10 676 838;

Бразилия – 8 871 393;

Россия – 3 716 228;

Великобритания – 3 700 235.

Украина с 1 237 810 инфицированными уже неделю находится на 17-м месте в рейтинге Университета Хопкинса.

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Как известно, данные Университета Хопкинса несколько отличаются от официальной статистики по COVID-19, которую дают украинские власти.

Так, по данным министра здравоохранения Максима Степанова, на утро 26 января в Украине подтвердили 1 197 107 случаев заражения коронавирусом. Умерли 22 057 человек. Вылечить удалось 965 835 инфицированных.

Отметим, что за прошлую неделю выявлено 31 130 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 1059 украинцев, выздоровели 81 554 человека. По данным Минздрава, с 18 января в Украине госпитализировали 11 768 человек. Читайте более подробно о ситуации с эпидемией за неделю.

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