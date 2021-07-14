Пандемия и война: с какими психологическими трудностями сталкиваются жители востока Украины

В мире распространяется новый вариант коронавируса "Дельта плюс". Коллаж: "Сегодня"

Тревожность и страхи из-за пандемии – вот что больше всего беспокоит их пациентов в данный момент, говорят психологи. А для Востока страны – это уже вторая подряд после войны масштабная травма. Как восстановить эмоциональное спокойствие в такой ситуации, рассказывают в сюжете "Сегодня".

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Екатерина Вепро – психолог и гештальт-терапевт, часто консультирует людей с Донбасса. Тех, кто к стрессу из-за пандемии столкнулся с травмой войны.

"Психика не была готова к тому, чтобы переживать еще одну масштабную травму. Потому как ресурс психики, в принципе, ограничен, люди только смогли обустроить свою жизнь в тех условиях, в которых они живут, и получается, что все нужно делать заново", – говорит психолог.

Для того, чтобы "выдохнуть" и оценить ситуацию более спокойно, специалисты предлагают методы "скорой психологической помощи".

"Технику безопасного места, когда человек погружается в то место, где ему было безопасно, чувствует, берет данный ресурс, помнит эти ощущения в теле, и дальше возвращается в здесь и в этот момент",- советует Екатерина.

Такие техники Екатерина Вепро практикует и в пределах проекта Фонда Рината Ахметова Музей "Голоса Мирных". Люди, которые стали непосредственными участниками боевых действий на востоке страны, могут не только поделиться собственными историями для онлайн-архива, но и попасть на бесплатные консультации к психологу. Частью психологической поддержки также стал эфир с советами специалистов "Спроси у психолога".

Подробности о масштабных проектах Фонда Рината Ахметова смотрите в сюжете: