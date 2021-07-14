Українська
$ 27,32
32,37
  1. Последние новости Украины

Пандемия и война: с какими психологическими трудностями сталкиваются жители востока Украины

14 июля 2021 0:25

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Фонд Рината Ахметова внедряет масштабные программы психологической помощи, в том числе для жителей Донбасса

В мире распространяется новый вариант коронавируса "Дельта плюс". Коллаж: "Сегодня"

В мире распространяется новый вариант коронавируса "Дельта плюс". Коллаж: "Сегодня"

Тревожность и страхи из-за пандемии – вот что больше всего беспокоит их пациентов в данный момент, говорят психологи. А для Востока страны – это уже вторая подряд после войны масштабная травма. Как восстановить эмоциональное спокойствие в такой ситуации, рассказывают в сюжете "Сегодня".

Реклама

Екатерина Вепро – психолог и гештальт-терапевт, часто консультирует людей с Донбасса. Тех, кто к стрессу из-за пандемии столкнулся с травмой войны.

"Психика не была готова к тому, чтобы переживать еще одну масштабную травму. Потому как ресурс психики, в принципе, ограничен, люди только смогли обустроить свою жизнь в тех условиях, в которых они живут, и получается, что все нужно делать заново", – говорит психолог.

Для того, чтобы "выдохнуть" и оценить ситуацию более спокойно, специалисты предлагают методы "скорой психологической помощи".

"Технику безопасного места, когда человек погружается в то место, где ему было безопасно, чувствует, берет данный ресурс, помнит эти ощущения в теле, и дальше возвращается в здесь и в этот момент",- советует Екатерина.

Такие техники Екатерина Вепро практикует и в пределах проекта Фонда Рината Ахметова Музей "Голоса Мирных". Люди, которые стали непосредственными участниками боевых действий на востоке страны, могут не только поделиться собственными историями для онлайн-архива, но и попасть на бесплатные консультации к психологу. Частью психологической поддержки также стал эфир с советами специалистов "Спроси у психолога".

Подробности о масштабных проектах Фонда Рината Ахметова смотрите в сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Главный народный синоптик Леонид Горбань о погоде на вторую половину лета, осень, зиму и на годы вперед
Главный народный синоптик Леонид Горбань о погоде на вторую половину лета, осень, зиму и на годы впередУкраина
Путин такого не ожидал: Марчук о противостоянии президента РФ с Зеленским
Путин такого не ожидал: Марчук о противостоянии президента РФ с ЗеленскимВласть
Доплаты к пенсиям за возраст повысят – когда будет индексация
Доплаты к пенсиям за возраст повысят – когда будет индексацияЭкономика
Сначала +40, а потом удар стихии: народный синоптик о погоде до конца июля
Сначала +40, а потом удар стихии: народный синоптик о погоде до конца июляУкраина
"Россия была ограблена". Путин назвал Украину "детищем СССР"Власть
Почему Порошенко больше не станет президентом: новый фрагмент книги Мендель
Почему Порошенко больше не станет президентом: новый фрагмент книги МендельВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять