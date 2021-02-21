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Пандемия коронавируса повлияла на качество зрения у детей

21 февраля, 15:30

Виктория Барановская Виктория Барановская

Дети находятся больше времени дома и используют гаджеты

Во время пандемии резко возросло количество людей, испытывающих проблемы со зрением, особенно детей. На это повлияла малоподвижность и активное использование гаджетов. Ученые называют это явление "карантинной миопией".

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Соответствующее исследование провели ученые из Китая и Нидерландов, сообщает DW.

В Китае исследовали более 120 тыс. школьников в возрасте от 6 до 13 лет. Полученные данные показали, что в "год короны" число детей, страдающих близорукостью, резко возросло. Только у детей 6-8 лет миопия диагностировалась в три раза чаще, чем в предыдущие годы.

"В основном это связано с очень ранним и интенсивным использованием компьютеров, смартфонов и планшетов в ущерб свободному времени на свежем воздухе", – подчеркивает директор офтальмологической клиники Мюнстерского университета, профессор Николь Эфир.

Кроме того, постоянный взгляд на экран может прежде всего у детей вызвать раздражение, усталость и сухость глаз.

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На данном этапе только в Азии количество близоруких детей и подростков выше среднего. Для сравнения: после Второй мировой войны около 20-30% 20-летних жителей Гонконга, Тайваня и Южной Кореи страдали миопией. Сейчас показатель вырос до 80%. Например, в Китае четверо из пяти подростков близоруки. А в некоторых странах Азии этот показатель достигает 95%. В Европе этот дефект зрения наблюдается почти у половины людей в молодом возрасте.

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"С точки зрения офтальмологов, детям до трех лет противопоказаны компьютеры, смартфоны или планшеты", - советует профессор Беттина Ваббельс из офтальмологической клиники Боннского университета.

Она рекомендует ограничить детям от четырех до шести лет ежедневное использование электронной техники до 30 минут. В младшем школьном возрасте допустимое время – максимум час в день, а в возрасте около десяти лет – до двух часов. Это оптимальное время для избежания проблем со зрением.

Как мы сообщали ранее, в Соединенных Штатах считают, что к апрелю COVID-19 может "в основном исчезнуть" в стране, поскольку с января количество ежедневных инфицирований снизилось на 77%.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

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дети ученые зрение коронавирус пандемия

Источник: Reuters/Mohamed Azakir

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