Пандемия не утихает. В Украине выросло число заболевших COVID-19

В Украине за последние сутки выявили 3 869 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает Минздрав.
Всего инфекцию подтвердили у 2 314 423 человек. За прошедшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 69 украинцев (всего – 54 320). Болезнь побороли 2 220 611 инфицированных (1 738 – за последние сутки).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (379), в Киеве (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.
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Чем опасен штамм "Дельта"
В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими вариантами коронавируса:
"Дельта" быстрее передается, чем альфа-вариант (британский);
риск госпитализации выше;
эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.
Ранее мы сообщали, что Минздрав просит Кабмин перевести Украину в желтую зону.
Также напомним, доктор Комаровский назвал 2 самых эффективных способа борьбы с коронавирусом.