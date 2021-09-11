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Пандемия не утихает. В Украине выросло число заболевших COVID-19

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
11 сентября, 08:12
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Коронавирус продолжает распространяться по стране, статистика по заболеваемости снова пошла вверх
В Украине увеличилось количество пациентов с коронавирусом
В Украине увеличилось количество пациентов с коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки выявили 3 869 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 314 423 человек. За прошедшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 69 украинцев (всего – 54 320). Болезнь побороли 2 220 611 инфицированных (1 738 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (379), в Киеве (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.

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Чем опасен штамм "Дельта"

В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими вариантами коронавируса:

  • "Дельта" быстрее передается, чем альфа-вариант (британский);

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    риск госпитализации выше;

  • эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

Ранее мы сообщали, что Минздрав просит Кабмин перевести Украину в желтую зону.

Также напомним, доктор Комаровский назвал 2 самых эффективных способа борьбы с коронавирусом.

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