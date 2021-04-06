Пандемия равнодушия: количество бездомных животных в Украине значительно выросло

Пока в США во время пандемии один приют пристраивал в хорошие руки около 10 питомцев в день, приют в Украине принимал к себе в два раза больше брошенных животных, чем до начала карантина. А подарить новый дом котам и собакам, попавшим на улицу, оказались согласны в 1,5 раза меньше украинцев.

В Украине, по разным подсчетам, около 50 000 – 100 000 бездомных собак (официальная статистика не ведется). По мнению некоторых экспертов, этот показатель соответствует общему числу уличных собак во всем Европейском Союзе. Увеличилось ли количество брошенных животных за период с марта 2020 по март 2021 года? В украинских приютах дают утвердительный ответ.

"Животных стало поступать больше. Причем это уже не зависит от сезонности. Обычно у нас пиковый период весна-осень, а сейчас практически круглый год появляются новые животные", — рассказывает Александра Мезинова, директор приюта "Сириус" в Киевской области, крупнейшего в Европе.

По ее словам, количество котов и собак в приюте никогда не превышало 3 000. Но с первым локдауном в Украине эта отметка возросла и сейчас уверенно держится на показателе 3 000+. "Ненужных" питомцев стали выбрасывать чаще, а брать новых никто не спешит.

У украинцев нет ни желания, ни денег забирать животных

"Сейчас приюты и волонтерские квартиры в Киеве забиты собаками и котами. Если в 2019 году к нам поступало где-то 20-30 беспризорников в месяц, то сейчас приходит в районе 50 или даже больше. Опять же, в позапрошлом году, до карантина, нам удалось найти новый дом для около 800 животных. А в 2020 году мы едва устроили порядка 500 животных", — делятся статистикой в "Сириусе".

При этом в США с началом локдауна в 2020 году отмечалась прямо противоположная ситуация. По данным Petpedia со ссылкой на Washington Post, в период пандемии Covid-19 количество взятых домой бездомных собак возросло до 10–13 в день.

Правда, со временем статистика "усыновления" домашних животных в Соединенных Штатах упала так же резко, как и поднялась. Из-за карантина общее число пристроенных животных снизилось на 36%. А за год показатели составили -32% для собак и -21% для котов.

Влияние пандемии коронавируса на коэффициент "усыновления" котов и собак в США за период с 13 марта по 11 сентября 2020 года, Statista.com.

Как за рубежом, так и в Украине многие связывают такую ситуацию с тотальной безработицей. Тот, кто потерял основной доход, не готов брать к себе животное, так как нет уверенности, что завтра удастся его прокормить или найти деньги на лечение. К недостатку финансов прибавляется депрессия и постоянная тревога из-за эпидемии Covid-19 в стране и мире. Другими словами, обычным украинцам сейчас не до четвероногих друзей.

Ухудшилась и ситуация с волонтерской помощью и финансированием самих приютов.

"Люди боятся больших скоплений, поэтому меньше волонтеров стало приезжать в приюты, и такие посещения стали более редкими. И потом, у людей практически нет денег, чтобы что-либо покупать. Если и привозится, то это в гораздо меньших объемах. Во-вторых, когда мы обращаемся в организации, вот это самое ужасное, то очень многие организации отвечают нам, что у них благотворительные программы либо урезаны, либо вообще убраны на время коронавируса", — рассказывает Александра.

И все же есть те, кто несмотря на локдаун (или даже благодаря ему), подарили беспризорникам новую семью. Это люди, которым во время пандемии удалось сохранить стабильный доход и которые по причине карантина много времени проводят дома. Именно поэтому у них есть возможность серьезно подойти к адаптации и социализации только что взятого животного.

Решить проблему бездомных животных в Украине может социальная реклама

Чтобы животных забирали и не выбрасывали, должна быть мощная социальная реклама, уверены в приюте "Сириус". К сожалению, в Украине не проводится пропаганда стерилизации, а также гуманного обращения с котами и собаками.

По мнению волонтеров, причина безответственного отношения к домашним питомцам кроется в отсутствии образовательно-просветительской работы со стороны государства. Начинать такую работу лучше со школы или даже с детского сада. Это может снизить уровень неконтролируемой рождаемости животных и количество брошенных питомцев.

Реклама в социальных сетях — это также один из самых эффективных способов пристроить жителей приюта в хорошие руки. Не только кураторы приютов, но и международные компании принимают участие в таких проектах, размещая информацию о поиске новых хозяев для брошенных котов и собак на своих ресурсах. Компания Mars Украина уже много лет поддерживает приют "Сириус", предоставляя финансовую и волонтерскую помощь.

"Несмотря на сложное время пандемии, компания Mars Украина продолжает помогать питомцам, содержащимся в приюте "Сириус". Мы не только регулярно доставляем корма для кошек и собак, но и способствуем тому, чтобы как можно больше бездомных животных обрели новый дом и заботливых хозяев", — отмечает Руслан Скиба, директор по корпоративным связям Mars Украина.

Бездомные животные, безусловно, нуждаются в помощи в этот непростой период. И, как показала зима 2021 года, чтобы сохранить жизнь тысячам питомцев, необходимо привлечь как можно больше неравнодушных украинцев.

"В эту зиму нам было очень тяжело, — вспоминает Александра Мезинова период сильных снегопадов. — Слава богу, что у нас было достаточное количество людей и что откликнулись волонтеры. Мы написали и в МЧС, и местным властям, и во все организации, в которые могли. Был огромный наплыв людей, различные компании, общественные организации, просто компании друзей, просто соседи из ближайших городов. Один человек, мы до сих пор не знаем, кто это, нанял огромную снегоуборочную машину, которая чистила дороги возле приюта. Я очень благодарна всем, кто приехал и помог в это сложное время. Нам удалось сохранить жизнь и здоровье всех питомцев приюта и спасти от мороза еще 54 бездомных животных".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама