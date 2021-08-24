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Парад ко Дню Независимости: прямая трансляция

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Выпускающий редактор Сегодня
24 августа, 09:30
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Парад войск проходит на Крещатике и Майдане Независимости с пролетом авиации и вооруженных сил стран-партнеров
Пешую колонну сводных парадных расчетов Нацгвардии будут представлять сразу четыре "коробки" / Фото: коллаж "Сегодня"
Пешую колонну сводных парадных расчетов Нацгвардии будут представлять сразу четыре "коробки" / Фото: коллаж "Сегодня"

24 августа в Киеве проходит грандиозный военный парад в честь Дня Независимости – военные коробки и техника пройдут по центру столицы, также в параде задействована авиация.

Смотрим онлайн-трансляцию парада:

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Что еще пройдет в Киеве сегодня:

  • 13:00 – Марш Патриотов – 2021. Сбор у станции метро "Университет". Детали.
  • 14:00 – Марш защитников Украины, организованный общественными организациями ветеранов, волонтеров, представителей объединения семей "Небесной сотни", духовенства. Шествие пройдет по маршруту: парк Шевченко – Бессарабская площадь – Крещатик – Майдан Независимости. Сбор участников в 13:00 в парке им. Шевченко.
  • 14:20 – внеочередная сессия Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).
  • 21:00 – праздничный концерт "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны" в НСК "Олимпийский".

Как известно, в течение праздничных дней в Киеве изменился график работы транспорта. В частности, с начала движения и до 13:00 закроют вход и выход на станции метро "Майдан Незалежности" и переход между "Майданом Незалежности" и "Крещатик" (проезд поездов будут осуществлять без остановки).

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