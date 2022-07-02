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Парамедик "Тайра" о плене: оккупанты советовали наложить на себя руки

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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2 июля, 11:41
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Юлия Паевская рассказала, как ее держали в СИЗО
Тайра рассказала, как жила в плену
Тайра рассказала, как жила в плену / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинского парамедика Юлию Паевскую, известную как "Тайра", держали в плену в Донецком СИЗО в маленькой камере вместе с еще 21 женщиной. К ним ужасно относились и не давали необходимых вещей. Подробности она рассказала в интервью Deutsche Welle.

"За все время у меня не было не то что каких-то комфортных для женщины вещей, у меня ничего не было. В чем я была – это один комплект белья, одни штаны, кроссовки и немного одежды, и все. Все остальное у меня отобрали, у меня ничего не было. Мне не предоставили ни телефонной связи, ни медицинской помощи. Однажды позже фельдшер мне помогла, и это было очень достойно, но один раз. Я не буду говорить о пытках и психологическом давлении, хотя оно было страшным, пока не завершится следствие", — рассказала она.

По словам Тайры, в последнее время ее держали в Донецком СИЗО, где осталось очень много наших пленных. Среди них была медик на 7-м месяце беременности.

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"Отношение ужасное. Кормят более-менее, умереть от голода не удастся. Но в последнюю неделю нам даже мыла не дали. В камере 22 женщины, камера три на шесть метров, десять коек. Другие также не имели никакой информации о семьях и детях. Их психологическое состояние было просто ужасным, но большинство из них держались очень достойно. Это были украинки из рядов Вооруженных сил и Нацгвардии, там были девушки из "Азова" и были также гражданские. Там действует система "фильтрации", то есть они берут госслужащих и проверяют на сотрудничество с "оккупационными войсками", — рассказала Паевская.

Оккупанты обвинили Паевскую по "расстрельной" статье. Также они использовали физическое и психологическое насилие.

"Мне сразу сказали: жить ты не будешь и лучше тебе самой покончить с жизнью. Конечно, для них это было бы очень удобно, но я не дала им такого шанса", — рассказала она.

Тайра в плену

Самая известная женщина парамедик с "Азовстали" почти 100 дней находилась в плену у оккупантов. В последний раз она выходила на связь с близкими 14 марта, за день до плена. Почти три месяца муж Тайры Вадим и их дочь Анна-София ничего не знали о ее состоянии.

17 июня Владимир Зеленский сообщил, что Юлия Паевская уже дома. Произошел долгожданный обмен с российской стороной. Подробности освобождения и на кого поменяли Юлию, не сообщаются.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что "Тайра" выпустила первое видеообращение после освобождения из плена.

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