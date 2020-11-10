Парень из Ровно купил билет на автобус и пересел на внедорожник: рассказываем, как это произошло

"Добрый день. Поздравляем, вы выиграли автомобиль", – когда 24-летнему Андрею Кинаху позвонили из ПриватБанка он подумал, что это шутка. Признается, что не верил, пока в его руках не оказались ключи. Победить в акции, как это часто бывает, помог счастливый случай. Из Киева Андрей обычно ездил к своим родственникам на поезде. Локдаун внес коррективы, и 23 июля он принял решение впервые за долгое время купить билет на автобус. В какой момент сработала интуиция, Андрей не помнит. Просто решил на всякий случай заполнить анкету для участия в акции.

Один из четырех тысяч

Девушку, которая передает Андрею ключи от автомобиля, зовут Илона. Рассказывая об акции, представитель банка признается – изначально рассчитывали, что участников будет меньше. Но акция оказалась успешной и нашла отклик у четырех тысяч человек.

"Запуская акцию во время карантина, мы понимали, что продажи билетов не будут большими, тем не менее, рискнули. Для участия нужно было зарегистрироваться, указать номер телефона, купить билет в ПриватБанке с карты Мастеркард. Наш банк – один из крупнейших агрегаторов продажи билетов на автобусы в Украине. У нас много партнеров, соответственно, и направления разные. Можно купить билет по Украине, за пределы Украины, в большие города и маленькие села", – рассказывает Илона.

Помогла возможность покупать через телефон

Андрей живет и работает в Киеве. В свои 24 года он – слушатель Военно-медицинской академии по специальности "хирургия". Хотя работа его в столице, но близкие люди – в родном Ровно. А значит, есть постоянная необходимость покупать билеты и ездить на междугородном транспорте.

Об акции клиенты банка могли узнать через приложение Приват24. Такое уведомление заметил и Андрей, когда покупал билеты на рейс домой.

"Я увидел уведомление в приложении Приват24 и это как раз совпало с необходимостью покупать билет. Я подумал, раз есть акция, почему бы не принять в ней участие? 23 июля я заполнил форму, за 265 грн купил билет", – вспоминает Андрей.

265 гривен в обмен на исполнение мечты

Андрей признается, что мечтал о транспортном средстве давно, но откладывал эту возможность до лучших времен. Теперь же первостепенная задача – закончить автошколу и стать водителем.

Так, покупка на 265 гривен обернулась для счастливчика новеньким внедорожником. А желание добраться к близким в это сложное время – возможностью перемещаться без ограничений на личном авто.

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