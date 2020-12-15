Parimatch Tech стал партнером имиджевой награды в области коммуникаций Effie Awards Ukraine

Parimatch Tech включил в портфель партнерских проектов топовую награду для маркетологов и медиаспециалистов в Украине

Parimatch Tech впервые выступил партнером самой престижной премии в мире по маркетинговым коммуникациям Effie Awards Ukraine.

Украинский R&D-центр в области игр и развлечений стремится поддерживать экосистемные проекты, помогающие другим игрокам рынка становиться эффективней, узнаваемей, технологически подкованней. Учитывая повышенный спрос на креативные решения, Parimatch Tech включил в портфель партнерских проектов топовую награду для маркетологов и медиаспециалистов в Украине.

За последний год компания активно инвестировала экспертизу и ресурсы в поддержку прогрессивных MarTech-решений. К примеру, R&D-центр провел две масштабные конференции PM GO 5.0 и PM GO 6.0 о влиянии пандемии на будущее технологий, маркетинга, бизнеса. Также Parimatch Tech ищет системные решения для всей индустрии во время онлайн-хакатонов Universal Sports & Games Hackathon. Топ-менеджмент компании считает, что поддержка маркетингового рынка Украины будет способствовать усилению индустрии и популяризации украинского креатива в мире.

"Для нас, как для социально ответственного бизнеса, важно поддерживать эталонные национальные проекты и премии, которые помогают украинским компаниям заявлять о себе громче на международном рынке. Мы — глобальный бренд и одна из самых популярных инновационных онлайн-платформ в Европе. Каждый год предлагаем нашим пользователям новые прорывные решения в IT-сфере, маркетинге, обслуживании, чтобы глобальных, эффективных и технологических компаний становилось в Украине больше", — заявил Вадим Мисюра, представитель Parimatch.

Цель премии Effie Awards Ukraine — определить самые эффективные кейсы в сфере маркетинговых коммуникаций и способствовать развитию целой индустрии. Организатором Effie Awards Ukraine является Всеукраинская рекламная коалиция, которая обладает эксклюзивным правом на реализацию инициативы в Украине.

В этом году премию проводят 15-й раз. Имена победителей станут известны 18 декабря во время торжественной церемонии, которая пройдет в ивент-холле PMHUB. Предусмотрена онлайн-трансляция, она будет доступна на FB-странице организаторов.

По итогам Effie Awards Ukraine будет составлен национальный рейтинг эффективности коммуникационных и медиаагентств, рекламно-коммуникационных холдингов, рекламодателей и брендов Украины.

Имена лучших из лучших войдут в международный рейтинг эффективности Effie Index 2020. Это значит, что украинские креативные решения вновь станут обсуждаемыми среди мирового маркетингового сообщества и продолжат драйвить развитие национального MarTech-рынка.

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