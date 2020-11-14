Партия Гройсмана готовится к досрочным парламентским выборам в Раду

Партия Гройсмана будет обращаться к людям за их поддержкой

Политическая партия "Украинская стратегия Гройсмана экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана будет участвовать в следующих выборах в Верховную Раду, которые могут произойти уже в следующем году – из-за стремительного ухудшения ситуации в стране.

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Об этом Владимир Гройсман сказал в интервью "BBС Украина".

Партия "Украинская стратегия Гройсмана" стала победителем на местных выборах в городской совет Винницы и областного совета Винницкой области. Должность мэра областного центра во второй раз занял представитель партии Сергей Моргунов с поддержкой более 65% избирателей.

Кроме того, представители партии возглавили более половины общин и получили должности мэров в целом в 11 из 18 городов области.

"Для нас ключевое значение теперь имеет партийное строительство по всей Украине. Мы будем иметь своих представителей в местной власти на Житомирщине, Харьковской, Николаевской областих, Франковщине и на Донбассе", – сказал Гройсман.

По его словам, задача партии – присутствие в следующем украинском парламенте.

"Будем обращаться к людям за их поддержкой, которую мы оправдаем в парламенте", – добавил он.

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Как считает Гройсман, проведенные местные выборы вряд ли станут единственным поводом к изменению расклада сил в Верховной Раде.

"Причины будут другие. У нас очень сложная финансовая и экономическая ситуация, правительство выпустило из-под контроля эпидемию. Верховная Рада потеряла доверие и это может быть причина для досрочных выборов. Я такой сценарий не исключаю. Ситуация будет ухудшаться очень быстро, а потому возможность досрочных выборов высока", – добавил он.

Отметим также, что по состоянию на ноябрь этого года обнародованы социологические исследования группы "Рейтинг" и Киевского международного института социологии, что дают "Украинская стратегии Гройсмана" не менее 3 процентов голосов избирателей.

По данным "Рейтинг", если бы в ближайшее воскресенье в Украине проходили выборы в украинский парламент, то количество избирателей, которые определились и готовы проголосовать за "Украинскую стратегию Гройсмана" превысило бы 3%. По данным КМИС, результат "УСГ" составил бы 3,7%.

Напомним, 15 ноября состоится повторное голосование местных выборах. Украинцы повторно будут выбирать мэра в семи городах и депутатов в 46 местных советов.

Более подробно о результатах голосования читайте в материале: Местные выборы: подсчет голосов и нарушения.

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