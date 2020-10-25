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Партия "Пропозиция" набирает большинство голосов на выборах в Днепровский горсовет – экзитпол

25 октября, 20:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

По предварительным данным, партия набрала 28,33% голосов избирателей

На выборах в Днепровский горсовет, согласно данным экзитпола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", большинство голосов получает партия "Пропозиция".

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По данным экзитпола, она набрала 28,33% голосов избирателей. На втором месте оказалась "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая набрала 17,15%.

Рейтинг партий, по данным экзитпола:

  • "Пропозиция" – 28,33%;
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 17,15%;
  • "Слуга народа" – 15,21%;
  • "Громадская сила" – 10,44%;
  • "Европейская солидарность" – 7,50%;
  • "Украинская перспектива" – 5,24%;
  • "Партия Шария" – 4,41%;
  • "ДемАльянс" – 3,15%;
  • "Батьківщина" – 2,21;
  • "Национальный корпус" – 1,79.

Напомним, в рамках совместного проекта телеканала "Украина 24" и студии Савика Шустера был проведен собственный экзитпол в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев, Винница, Черкассы.

Для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем предельную погрешность выборки 1,6% с доверительной вероятностью 95%.

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Днепр местные выборы выборы 2020

Источник: Сегодня

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