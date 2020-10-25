Українська
$ 28,27
33,41
  1. Последние новости Украины

"Европейская солидарность" лидирует на выборах во Львовский горсовет – экзитпол

25 октября, 21:26

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

По предварительным данным, партия набрала 30,74% голосов избирателей

Лидерство на выборах во Львовский горсовет, согласно данным экзитпола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", получает партия "Европейская солидарность". По данным экзитпола, она набрала 30,74% голосов избирателей.

Реклама

На втором месте оказалась партия мэра Андрея Садового "Самопомощь", которая набрала 24,12% голосов.

Рейтинг партий, по данным экзитпола:

  • "Европейская солидарность" – 30,74%;
  • "Самопомощь" – 24,12%;
  • "Голос" – 9,78%;
  • "Свобода" – 7,52%;
  • "ВАРТА" – 5,06%;
  • "Слуга народа" – 4,74%;
  • Украинская галицкая партия – 4,65%;
  • "Народний рух Украины" – 2,46%;
  • "Батькивщина" – 2,41%;
  • "Гражданская позиция" – 2,19%.

Напомним, в рамках совместного проекта телеканала "Украина-24" и студии Савика Шустера был проведен собственный экзитпол в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев, Винница, Черкассы.

Для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем предельную погрешность выборки 1,6% с доверительной вероятностью 95%.

В тренде
В Сумской области работает фейковый избирательный участок
Реклама

В Украине 25 октября прошло голосование на местных выборах.

Кандидаты продолжили незаконную агитацию – часть кандидатов проигнорировали требования законодательства.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Реклама

Львов местные выборы Львовский горсовет

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Местные выборы: все подробности голосования и первые результаты
Местные выборы: все подробности голосования и первые результатыУкраина
Экзитпол онлайн: смотрим прямую трансляцию объявления результатов
Экзитпол онлайн: смотрим прямую трансляцию объявления результатовУкраина
Россия устроила боевикам большую проверку в
Россия устроила боевикам большую проверку в "Л/ДНР"Донбасс
Демарш Femen на выборах: что произошло с девушкой, которая разделась перед Зеленским
Демарш Femen на выборах: что произошло с девушкой, которая разделась перед ЗеленскимУкраина
Местные выборы 2020: инструкция для избирателя
Местные выборы 2020: инструкция для избирателяУкраина
Коронавирус в Украине: число новых заразившихся за сутки превысило 7 тысяч
Коронавирус в Украине: число новых заразившихся за сутки превысило 7 тысячУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять