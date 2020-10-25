"Европейская солидарность" лидирует на выборах во Львовский горсовет – экзитпол

Лидерство на выборах во Львовский горсовет, согласно данным экзитпола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", получает партия "Европейская солидарность". По данным экзитпола, она набрала 30,74% голосов избирателей.

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На втором месте оказалась партия мэра Андрея Садового "Самопомощь", которая набрала 24,12% голосов.

Рейтинг партий, по данным экзитпола:

"Европейская солидарность" – 30,74%;

"Самопомощь" – 24,12%;

"Голос" – 9,78%;

"Свобода" – 7,52%;

"ВАРТА" – 5,06%;

"Слуга народа" – 4,74%;

Украинская галицкая партия – 4,65%;

"Народний рух Украины" – 2,46%;

"Батькивщина" – 2,41%;

"Гражданская позиция" – 2,19%.

Напомним, в рамках совместного проекта телеканала "Украина-24" и студии Савика Шустера был проведен собственный экзитпол в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев, Винница, Черкассы.

Для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем предельную погрешность выборки 1,6% с доверительной вероятностью 95%.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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