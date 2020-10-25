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Партия "Слуга народа" побеждает на выборах в Ужгородский горсовет – экзитпол

25 октября, 22:28

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

По предварительным данным, партия набрала 19% голосов избирателей

Победу на выборах в Ужгородский горсовет, согласно данным экзитпола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", получает партия "Слуга народа". Так, по данным экзитпола, она набрала 18,91% голосов избирателей.

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На втором месте оказалась партия "Батькивщина", которая набрала 12,21%.

Рейтинг партий, по данным экзитпола:

  • "Слуга народа" – 18,91%;
  • "Батькивщина" – 12,21%;
  • "Родное Закарпатье" – 8,87%;
  • "Европейская солидарность" – 7,17%;
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,88%;
  • Партия венгров Украины – 5,35%;
  • "За будущее" – 5,21%;
  • "Альтернатива" – 4,86%;
  • "Команда Андрея Балоги" – 3,3%;
  • "Сила и честь" – 3,21%.

Напомним, в рамках совместного проекта телеканала "Украина 24" и студии Савика Шустера был проведен собственный экзитпол в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев, Черкассы и Винница.

Для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем предельную погрешность выборки 1,6% с доверительной вероятностью 95%.

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В Украине 25 октября прошло голосование на местных выборах.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Ужгород партии экзитпол горсовет местные выборы

Источник: Сегодня

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