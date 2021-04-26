Пасха 2021: когда Благодатный огонь прибудет в Украину

Глава ПЦУ Епифаний рассказал, что огонь может прибыть с некоторым опозданием, но он обязательно будет

Православная церковь Украины должна получить Благодатный огонь на Пасху в нынешнем году, но специальный чартерный рейс заказывать не будут.

Реклама

Об этом рассказал предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний в интервью "Радио Свобода".

"Мы не будем заказывать чартерного самолета. Но, как в прошлом году, так и в этом году те компании, которые будут совершать какие перелеты в это время, это могут быть технические какие-то, и они пообещали, что в этом году также доставят нам Святой свет, Благодатный огонь, как мы называем", – отметил он.

Епифаний добавил, что огонь может прибыть с некоторым опозданием – утром в воскресенье, но он обязательно будет.

"Возможно, не в то время, когда мы хотели, вечером, сразу за несколько часов. Это может быть и утром уже в воскресенье, но обязательно мы это свет получим и распространим по Украине", – рассказал митрополит.

Реклама

Напомним, Епифаний также рассказал, что в Украине не будут на Пасху закрывать церкви, но верующим нужно будет соблюдать дистанцию, надевать защитные маски и придерживаться всех карантинных правил, чтобы обезопасить себя и других.

В Кабмине также заявили, что модель адаптивного карантина в Украине не будет меняться на майские праздники, однако украинцам следует проявить ответственность и избегать массовых скоплений.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама