Пасмурно и влажно: прогноз на 19 декабря (карта)

Сегодня в большинстве регионов страны будет пасмурная и влажная погода.

Реклама

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе осадков не прогнозируют. Без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-5 м/с, температура воздуха ночью -3...+3 градуса, днем 0...+7 градусов. На севере Украины облачно, без существенных осадков, в Черниговской и Сумской областях небольшой мокрый снег и дождь, ветер северо-западный, 3-5 м/с, температура ночью и днем +4...-3 градуса.

На востоке страны облачно, дожди, мокрый снег. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -2...+1 °С. В центре Украины тоже облачно, без существенных осадков, только в Полтавской области небольшой мокрый снег и дождь, ветер северо-западный, 3-5 м/с, температура ночью и днем +3...-3 градуса.

В южных областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.

Реклама

В Киеве облачно, дожди, мокрый снег. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем 0...+3 °С.

В тренде Готовьтесь лепить снеговиков: какой будет погода на Рождество 7 января

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью и днем +2...-3 градуса. На курортах Карпатского региона без существенных осадков, температура: в Моршине и Трускавце ночью 0...-2 градуса, днем +3...+5 градусов, в Сваляве ночью 0...+2 градуса, днем +3...+5 градусов.

19 декабря почитается память святителя Николая. С этого дня подходят вторые морозы — Никольские. Погода этого дня предсказывала погоду на весеннего Николу — 22 мая.

Ранее мы сообщали, что директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какой ждать зимы. В целом она не будет сильно холодной и снежной. Он добавил, что зимой можно ожидать температурные качели.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама