Паспорт вакцинации в Украине: кого пустят в ЕС и что надо знать вакцинированным

Паспорт вакцинации в Украине появится с 1 июля. Он позволит вакцинированным украинцам въезжать в ЕС и другие страны в качестве туристов

ЕС открывает границы с 1 июля. Одним из условия въезда будет наличие ковидного сертификата. Это документ, который подтверждает, что человек вакцинированный или не болеет COVID-19.

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В Украине тоже начали разрабатывать паспорт вакцинации и введут его с июля. Но вокруг него уже полно мифов, якобы с ним нельзя будет попасть в страны ЕС и вакцина у нас не такая.

"Сегодня" разбирается, что правда, а что мифы.

Миф 1. Без вакцинации нельзя будет въехать в ЕС

В ЕС и сейчас нельзя въезжать туристам, хотя ковид-паспортов еще нет.

Пока в страны Евросоюза могут въехать те, у кого есть вид на жительство в одной из стран союза, работа в ЕС или родственники.

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Ковид-паспорта не усложнят, а наоборот разрешат въезд туристам в страны Евросоюза.

При этом не обязательно быть вакцинированным. В ЕС хотят пускать по негативным ПЦР-тестам или информации о выздоровлении после COVID-19.

Как раз эта информация будет в ковид-паспорте или сертификате.

Паспорт вакцинации будет в электронном и в бумажном виде. Фото: cdn.digitalhealth.net

Миф 2. Вакцины, которые используют в Украине, не подходят для поездок в ЕС

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Действительно, не все вакцины допущены в ЕС. Одно из условий для въезда – у человека должна быть прививка вакциной, разрешенной Европейским агентством по лекарственным средствам.

Пока это вакцины от Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

В Украине используются вакцины Covishield, AstraZeneca-SK-Bio, Pfizer и CoronaVac.

Covishield, AstraZeneca-SK-Bio и AstraZeneca – это одна и та же вакцина под разными торговыми названиями. У нее еще есть называние Vaxzevria. Но главное, что AstraZeneca допущена в ЕС.

А вот вакцина CoronaVac сейчас только на рассмотрении в Европейском агентстве по лекарственным средствам и в ВОЗ тоже. Однако пока ЕС откроет границы для туристов по ковид-сертификатам, эту вакцину могут уже допустить. Так недавно ВОЗ одобрила другую китайскую вакцину, Sinopharm, и в скором времени должно быть и решение по CoronaVac.

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Миф 3. Ковид-сертификаты, по сути, возвращают визовый режим с ЕС

Это не правда, поскольку ковид-паспорт наоборот открывает границы ЕС для путешественников. Сейчас ковид-паспорта – единственный вариант, который позволяет снять ограничения для вакцинированных людей, иначе такие запреты будут действовать еще несколько лет.

Некоторые страны Евросоюза начинают пускать туристов до введения ковид-паспортов. Это Хорватия, Кипр, Греция, Болгария. Пока они требуют отрицательный ПЦР-тест или справку о прививках.

"Украинцы вскоре снова смогут путешествовать в ЕС с заграничным биометрическим паспортом, как это было раньше, и с новым документом – ковидным сертификатом. ЕС постепенно открывает границы, а в министерстве цифровой политики и Минздраве обещают сделать новые документы для таких путешествий – ковидные сертификаты", – прокомментировали "Сегодня" в Минцифры.

Миф 4. Ковид-паспорта станут необходимостью, а вакцинация – добровольно-принудительной

В Украине вакцинация – добровольная. А пускать в ЕС собираются не только вакцинированных, но и с негативными ПЦР-тестами или переболевших с тестами на антитела.

Но в некоторых странах сертификаты вакцинации действительно используют как стимул для прививания. Например, в Израиле вакцинированные получают "зеленый паспорт", который дает право посещать концерты, заходить внутрь ресторанов, кино, тренажерные залы и так далее.

Бывший министр здравоохранения тоже говорил, что в Украине могут быть две версии сертификата вакцинации: внутренняя и международная. Но сейчас вопрос о том, что в Украине вакцинированные получат больше возможностей, не поднимается. У нас всего 0,24% населения привито двумя дозами.

В ЕС договорились о едином паспорте вакцинации. Коллаж "Сегодня"

Миф 5. Паспорт будет сложно получить

Пока единственная сложность – это вакцинироваться. Из-за небольшого количества вакцин в стране прививают ограниченные группы людей. Кто-то находит лазейки и через семейного врача проскакивает вне очереди. Но вакцинироваться просто по желанию в Украине до сих пор сложно. С февраля этого года только 97,4 тыс. украинцев получили две дозы вакцины.

А вот получить сертификат вакцинации или ковид-паспорт будет легче, обещают в Минцифры. Это будет прежде всего цифровой документ в приложении "Дія", который можно будет загрузить или распечатать бумажную версию с сайта.

"Данные о вакцинации вносятся через электронную систему здравоохранения, а сам документ можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или на портале "Дія", – прокомментировали в Минцифры.

С 1 июля в Украине внедрят паспорта вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"

Миф. 6 Украинский ковидный сертификат не будет действовать в ЕС

Документ разрабатывают с учетом требований Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ. То есть, он будет отвечать тем стандартам, которые вводят на международном уровне, объяснили в Минцифры.

"Сертификат международного образца будет вводиться в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии. В частности, он будет содержать информацию о типе, производителе вакцины и дате вакцинации. Это позволит украинцам снова свободно путешествовать", – добавили в министерстве.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов. Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что Украина разрабатывала паспорта вакцинации в сотрудничестве с Еврокомиссией.

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